Son Dakika Haberleri: Başkan Akgün: "Yazma Özgürlüğü Varsa O Ülkede Demokrasi Var Demektir"

Başkan Akgün: "Yazma Özgürlüğü Varsa O Ülkede Demokrasi Var Demektir"

50 dakika önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Akgün:
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Büyükçekmece Belediyesi Orhan Veli Kordonboyu Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen kahvaltıya çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Demokrasi olmadan ekonomiyi güçlendiremezsiniz"

Tüm gazetecileri tek tek kutlayarak günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Başkan Dr. Hasan Akgün, "Çalışan gazeteciler gününüzü şahsım ve ekibim olarak kutluyoruz. 12 bin gazeteci işsiz, 144 gazeteci de hapiste. 180 ülke arasında basın özgürlüğünde 155. ülke olduk. Gazetecilik yapmak zor zanaat. Ben 70'li yılların özgürlüğünü arayan bir vatandaşım. O günlerde ne kadar muhteşem bir demokrasiye sahip olduğumuzu bugünlerde görebildik. Keşke bu ülke tekrar 1970'li yılların özgürlüğüne, demokrasi anlayışına, insan hak ve özgürlüklerine kavuşabilse. Özgürlük ve demokrasi zenginliğine tekrar kavuşabilecek miyiz diye düşünmemek mümkün değildir. Fikir ve düşünce özgürlüğü olmayan bir ülkede kalkınma, ekonomi ve demokrasinin taçlandırılmasından söz etmek çok zor. Kendi ilkelerimizden baskı altında ödün vermek zorunda kalıyoruz. Eğer yerel demokrasi iyiye doğru giderse genel demokrasiye de çok büyük katkısı olur. Demokrasilerin gelişmesi insan hak ve özgürlüklerinin üzerine kurulur. İnsanların yazma özgürlükleri varsa o ülkede demokrasi var demektir. Demokrasi olmadan ekonomiyi güçlendiremezsiniz" ifadesini kullandı.

Toplantı sonunda Başkan Dr. Hasan Akgün, önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan Büyükçekmece Belediyesi Orhan Veli Kordonboyu Sosyal Tesisi'ni basın mensupları ile birlikte gezdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:47 Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Hasan Akgün, Büyükçekmece, Güncel
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