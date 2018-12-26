Başkan Akın, "5 Yılda 20 Yıllık Hizmet Gerçekleştirdik"

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın 5 yılda Germencik'te hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın 5 yılda Germencik'te hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.



2014 yılında "Değişen ve Gelişen Bir Germencik" sloganı ile yüzde 40'lık bir oyla Belediye Başkanlığına seçilen Ümmet Akın, göreve geldiği günden itibaren seçim öncesinde dile getirdiği sloganının hayat bulması için büyük uğraşlar verdiğinin altını çizdi.



Germencik'te büyük değişime imza attığını ifade eden Akın "Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Germencik'te gerçekleşen aday tanıtım toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hanımefendi ilçemizin hak ettiği yerde olmadığını ifade etmiş. Evet maalesef Germencik hak ettiği yerde değil. Bunun sebebi de 5 yılda Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemizde bir çivi dahi çakılmaması, gözle görülür bir yatırımın yapılmaması ve ilçe belediyesi olarak bizim yapacağımız yatırımlara dahi engel olması. Biz 20 yılda yapılması gereken projeleri 5 yılda gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi kendi yetki alanında olmasına rağmen yaz aylarında tatilcilerin kullandığı ana yoldaki refüjün otlarını bile biz temizledik. İlçeler Büyükşehir Belediyesinden beklediği hizmeti geçen 5 yılda görmedi" dedi



'Büyükşehir projelerimize engel oldu'



Başkan Akın, Büyükşehir Belediyesi tarafından Hıdırbeyli Mahallesine alt yapı için malzemeler getirildiğini ve getirilen malzemelerin çalınmış süsü verilerek başka ilçeye götürüldüğünü iddia ederek, "Bu olay sonrasında mahalle halkının tepkileri ile mecburen Hıdırbeyli'de alt yapı çalışması yaptılar. İlçemizde bir tek arıtma tesisi kurulmadı. Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'nden şikayetçiyken, 5 yılda yaptığımız hizmetleri görmezden gelen ve Germencik hak ettiği yerde değil diyen bir başkanla karşı karşıyayız. Germencik'te yapacağımız diğer projelerimiz gibi Dünya İncir Merkezi projemiz için de çalışmalar gerçekleştirdik. Maalesef bu projemiz de Büyükşehir Belediyesi tarafından engellendi. Tüm engellemelere rağmen Kent Meydanı, Belediye Hizmet Binası, Çarıklar Okuma evi ve İmam Lojmanı, Türk Burcu Yaşam Alanı, Türk Kültür Evi gibi, Üniversite Binası projelerimizin yanı sıra mahallelerimizde üst yapı parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Buna rağmen birilerinin çıkıp Germencik hak ettiği yerde değil demesi komik bir hal alıyor" diye konuştu. - AYDIN

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