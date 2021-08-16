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Başkan Akın: "Akıllı tarım uygulamalarına ihtiyacımız var" - Son Dakika

Başkan Akın: "Akıllı tarım uygulamalarına ihtiyacımız var"

16.08.2021 12:30
Başkan Akın:

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ile Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) destekleme programı olan "Akıllı Teknolojilerle Geleceğin Tarımını Tasarlıyorum" projesinin açılış günü etkinliklerine katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ile Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) destekleme programı olan "Akıllı Teknolojilerle Geleceğin Tarımını Tasarlıyorum" projesinin açılış günü etkinliklerine katıldı.

Turgutlu Belediyesinin proje paydaşı olduğu, Manisa'da öğrenim gören gençlere yönelik hayata geçirilen, iklim değişikliği başta olmak üzere tarımda yaşanacak zorluklara çözüm olabilecek akıllı teknolojilerin tarımsal problemlerin çözümünde kullanılması yönünde farkındalık kazandırmayı hedefleyen "Akıllı Teknolojilerle Geleceğin Tarımını Tasarlıyorum" projesinin açılışı bir dizi etkinliklerle yapıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr Nevzat Onat, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile birlikte Teknoloji Fakültesinde gerçekleşen açılış törenine katıldı.

Açılış programında konuşma yapan Başkan Çetin Akın, iklim değişikliği ve tarım alanında uygulanan eksik ve hatalı uygulamaların kaynakların hızla tükenmesinde, tarımsal çeşitlilik ve verimliliğin azalmasındaki en önemli nedenlerden biri olduğunu söyledi. Başkan Akın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İklim değişikliği ve tarım alanında uygulanan eksik ve hatalı uygulamalar ne yazık ki kaynaklarımızın hızla tükenmesinde, tarımsal üretim çeşitliliği ve verimin azalmasının önemli nedenlerinin başında gelmektedir. Pandemi koşulları, yaşanan yangın ve sel felaketleri, mazot ve gübre başta olmak üzere tarım alanında kullanılan birçok ürüne gelen zamlar çiftçimizi çok zor koşullar altında üretim yapmak zorunda bırakırken aslında akıllı tarım uygulamalarına ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu da bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sanayi 4.0 ile birlikte teknoloji ve dijitalleşme dönemine adım attığımız bu yıllarda tarım uygulamalarında da bir değişim ve dönüşümün yaşanması kaçınılmaz bir gerçektir. Adeta teknolojinin içine doğan gençlerimizin de bilgi birikim ve deneyimlerini bu bereketli toprakların sürdürülebilirliği için kullanması ülkemizin geleceği için oldukça önemli bir adımdır. Hepimizin bildiği gibi Manisa'mız, üzüm başta olmak üzere zeytin, kiraz, şeftali, domates ve daha pek çok meyve ve sebzenin yetiştiği; tarımsal çeşitlilik ve verimin oldukça fazla olduğu illerimizden bir tanesidir. Bu sebepledir ki topraklarımızın korunması için akıllı tarım uygulamalarına olan ihtiyacımız fazladır. Tam da bu noktada TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları'nın başlattığı bu destekleme programını oldukça önemsiyor, gençlerimizin daha verimli ve çevreye duyarlı bir anlayışla akıllı tarım uygulamalarını geliştirerek önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum. Akıllı tarım uygulamalarıyla tarım alanlarımızın korunması, üretimin artması ve Manisa'mızın akıllı tarım uygulamalarında öncü bir kent olmasını temenni ediyorum." - MANİSA

Başkan Akın: Akıllı tarım uygulamalarına ihtiyacımız var
Başkan Akın: Akıllı tarım uygulamalarına ihtiyacımız var
Başkan Akın: Akıllı tarım uygulamalarına ihtiyacımız var
Başkan Akın: Akıllı tarım uygulamalarına ihtiyacımız var
Başkan Akın: Akıllı tarım uygulamalarına ihtiyacımız var
Başkan Akın: Akıllı tarım uygulamalarına ihtiyacımız var

Çetin Akın, Turgutlu, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Akın: 'Akıllı tarım uygulamalarına ihtiyacımız var' - Son Dakika Ekonomi


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