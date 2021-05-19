Başkan Akın'dan 19 Mayıs'a özel etkinlik - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, pandemi sebebiyle evlerde yaşanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu gerçekleştireceği özel bir etkinlikle taçlandıracak. Başkan Çetin Akın bu akşam saat 21.00'da belediye hoparlöründen Gençliğe Hitabe'yi canlı olarak okuyacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel bir etkinlikle kutlayacak. Bütün Turgutluluları saat 21.00'da Gençliğe Hitabe'yi okumaya davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın şunları söyledi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu çoğaltmak ve evde bayram havasını yaşatmak için tüm hemşehrilerimi saat 21.00'da balkon ve pencerelerimizde buluşmaya, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Gençliğe Hitabe'ye eşlik etmeye davet ediyorum. Bugünler geçtiğinde alanlarda hep birlikte aynı coşku ve heyecanla bayramlarımızı kutlayacağız. Bayramımız kutlu olsun!" - MANİSA