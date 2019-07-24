Başkan Akın'dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
1 saat önce
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, " 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Bartın Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:32 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Cemal Akın
, " 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Akın mesajında " "Basın, kamuoyunun bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstlenmektedir. Bu bağlamda basın kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerimize gerek yerel, gerekse ulusal anlamda doğru ve güvenilir bilgiler ışığında kamuoyunun aydınlatılmasını sağladıkları için teşekkür ediyor, basında sansürün kaldırılışının yıldönümü olarak da kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler Günü
ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. Bütün gazetecilerimize çalışmalarında kolaylık ve başarılar dilerim" dedi. - BARTIN
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Son dakika! Bahçeli'den Lozan açıklaması Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı