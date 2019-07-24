Son Dakika Haberleri: Başkan Akın'dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
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Başkan Akın'dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

1 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, " 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Akın'dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı, System.String[]
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, " 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Akın mesajında " "Basın, kamuoyunun bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstlenmektedir. Bu bağlamda basın kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerimize gerek yerel, gerekse ulusal anlamda doğru ve güvenilir bilgiler ışığında kamuoyunun aydınlatılmasını sağladıkları için teşekkür ediyor, basında sansürün kaldırılışının yıldönümü olarak da kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. Bütün gazetecilerimize çalışmalarında kolaylık ve başarılar dilerim" dedi. - BARTIN
Cemal Akın, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:32 Kaynak: İHA
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