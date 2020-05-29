Başkan Akın'dan 25 bin maske desteği - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Lokantacılar ve Kahveciler Oda Başkanlarına 25 bin adet maske teslim etti.



Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir hizmet veremeyen kahveler, kıraathaneler, kafe, restoran ve lokantalarda esnaf ve çalışanların kullanmaları amacıyla 25 bin adet maskeyi Lokantacılar Oda Başkanı Mehmet Akkoyun ve Kahveciler Oda Başkanı Cenk Vatansever'e ücretsiz olarak teslim ederek önemli bir destekte bulundu.



Uzun bir aradan sonra işlerinin başına dönecek olan esnaf ve çalışanlara destek sunmak istediklerini ifade eden Başkan Akın, "Korona virüs salgını dolayısıyla ilçemizde faaliyet gösteren kahve ve kıraathaneler, kafe, restoran ve lokantalarımız uzun süredir kapalıydı. Söz konusu iş yerlerimiz 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren tekrar faaliyetlerine başlayarak vatandaşlarımıza hizmetlerini sunmaya devam edecekler. Turgutlu Belediyesi olarak esnaf ve çalışan kardeşlerimizin bu süreçte yanlarında olmak istedik ve iş yerlerinde kullanmaları amacıyla 25 bin adet maskeyi Lokantacılar Oda Başkanımız Mehmet Akkoyun ve Kahveciler Oda Başkanımız Cenk Vatansever'e teslim ettik. İş yerlerini yeniden açacak olan esnaf ve çalışanlarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum" dedi. - MANİSA