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Başkan Akın'dan Büyük Zafer Yürüyüşüne davet

47 dakika önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın 30 Ağustos Cuma günü kutlanacak olan Zafer Bayramı resmi törenlerinden sonra Büyük Zafer Yürüyüşü düzenleyeceklerini belirterek tüm vatandaşları Büyük Zafer Kortejine davet etti.

Başkan Akın'dan Büyük Zafer Yürüyüşüne davet, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın 30 Ağustos Cuma günü kutlanacak olan Zafer Bayramı resmi törenlerinden sonra Büyük Zafer Yürüyüşü düzenleyeceklerini belirterek tüm vatandaşları Büyük Zafer Kortejine davet etti.


Turgutlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkulu bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılına özel 970 metre uzunluğunda Atatürk ve Türk Bayrağı ile Büyük Zafer Yürüyüşü düzenleyeceklerini belirterek, "Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı büyük taarruz zaferinin 97. yılında Turgutlu Belediyesi olarak Büyük Zafer Yürüyüşü ve akabinde de Zafer Bayramı konseri düzenleniyoruz. 30 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Koza Parkı'nda toplanıyoruz. 970 metre uzunluğunda Atatürk ve Türk Bayrağı ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanına kadar yürüyeceğiz. Saat 21.30'da ünlü şarkıcı Fettah Can sahne alarak Zafer Bayramı'mızı coşku içinde muhteşem bir konser ile kutlayacağız. Buradan vatandaşlarımıza da şu çağrıda bulunmak istiyorum. 30 Ağustos günü evlerimizi ve iş yerlerimizi Türk Bayrakları ile donatarak Turgutlumuzu kırmızı beyaza büründürelim. 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştireceğimiz Zafer Yürüyüşümüze ve konserimize tüm halkımızı bekliyorum" dedi. - MANİSA

Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:38 Kaynak: İHA
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