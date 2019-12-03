Son Dakika Haberleri: Başkan Akın'dan engelli basketbol takımı müjdesi
Son Dakika Spor Başkan Akın'dan engelli basketbol takımı müjdesi - Son Dakika Spor

Başkan Akın'dan engelli basketbol takımı müjdesi

6 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerle buluştu.

Başkan Akın'dan engelli basketbol takımı müjdesi, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerle buluştu. Başkan Akın, engelli basketbol takımının kurduklarını ve liglerde mücadele edeceğini duyurdu.


Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltıda Belediye Başkanı Çetin Akın, engelli vatandaşlar ile bir araya geldi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri Orta Park Kafeterya'da kahvaltı ile başladı. Ardından Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Olimpik Farkındalık Oyunları ve etkinlikleri programı gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğu bilinciyle hareket eden bir anlayışla engelli vatandaşlarımızın bir gün değil her gün yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Engelli olmanın bir engel olmadığı Turgutlu'yu inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın artmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımızı saygı, sevgi ve kardeşlik duygularıyla selamlıyorum." dedi.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda gerçekleştirilen programda Turgutlu Belediyespor Engelli Basketbol Takımının kurulduğunu ve artık liglerde mücadele edeceğini açıkladı. - MANİSA

Selçuk Çetin, basketbol, Turgutlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğrenciler, görme engellilerin sıkıntılarını anlamak için gözlerini kapatıp meyve sebze soydu
İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 01:02:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akın'dan engelli basketbol takımı müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]