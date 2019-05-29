Son Dakika Haberleri: Başkan Akın'dan engelli Tekin Can'a yardım eli
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Akın'dan engelli Tekin Can'a yardım eli

1 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yakalandığı hastalık sonrası küçük yaşta engelli olan Tekin Can Ergün'ü evinde ziyaret ederek akülü araç hediye etti.

Başkan Akın'dan engelli Tekin Can'a yardım eli, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yakalandığı hastalık sonrası küçük yaşta engelli olan Tekin Can Ergün'ü evinde ziyaret ederek akülü araç hediye etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, küçük yaşta geçirdiği menenjit hastalığı sonrası küçük beyincik sapında iltihaplanma oluşan ve buna bağlı olarak hareket yetisini kaybeden 14 yaşındaki Tekin Can Ergün'ü evinde ziyaret etti. Başkan Akın ihtiyaç sahibi vatandaşların dertlerine derman olmaya devam edeceklerini belirterek, "Tekin Can'ı daha önce ziyaret edip ihtiyaçlarını belirlemiştik. Onun biraz daha rahat edebilmesi ve dışarı çıkabilmesi için yatak ve akülü tekerlekli sandalye temin edip ailemize teslim ettik. Allah Tekin Can'a acil şifalar versin. İnşallah onu yanımızda yürürken, arkadaşlarıyla oynarken de görebiliriz" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:50 Kaynak: İHA
Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada! Yüzme havuzunun klor tankından sızan gaz site sakinlerini zehirledi Hava güneşli olunca "Atatürk silüeti" erken göründü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:41:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akın'dan engelli Tekin Can'a yardım eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]