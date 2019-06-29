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Başkan Akın'dan hafta sonu mesaisi

7 dakika önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Akın'dan hafta sonu mesaisi, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşlar ile bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve başkan yardımcıları hafta sonunda da mesaisine devam etti. Başkan Akın, başkan yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu'nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Türkmen Yolu'nun Çarşamba günü kullanıma açılacağını belirten Başkan Akın, "Göreve geldiğimizde ne demiştik Turgutlu'da bir tane bozuk yol bırakmayacağız demiştik. Bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek kırsal mahallelerimizde gerek şehir içinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hem tamirata hem de yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bugünde Başkan yardımcılarımız ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu'nda devam eden parke taşı çalışmalarını yerinde inceledik. Şu an için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah nasip ederse Çarşamba günü Türkmen Yolu'nun birinci etabı yenilenmiş haliyle kullanıma açılacak." dedi.

Başkan Akın ve başkan yardımcıları daha sonra çalışma gerçekleştiren işçiler ve vatandaşlar ile birlikte çay içerek sohbet ettiler. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:44 Kaynak: İHA
Honaz, Fırat, Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel
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