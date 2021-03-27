Başkan Akın'dan hafta sonu mesaisi - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, cumartesi gününde bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Hafta sonu mesaisi yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilk olarak Dosteli Merkezini ziyaret etti. Merkezdeki çalışanlarla bir araya gelen Başkan Akın, ihtiyaç sahibi ailelerin kullanmaları amacıyla hayırseverler tarafından Dosteli'ne bağışlanan kıyafetleri inceledi. Başkan Çetin Akın ayrıca kendi kullanmadığı kıyafetleri de Dosteli'ne bağışladı.

Dosteli'ndeki ziyaretinin ardından Cumartesi Pazarına giden Başkan Akın, burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Akın hem Berat Kandillerini tebrik etti hem de esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında açıklama yapan Başkan Akın, "Hafta sonunda da ziyaretlerimize devam ederek hemşehrilerimizle, esnafımızla bir araya gelerek sohbet ettim. Cumartesi Pazarımızda tezgah açan esnafımızın ve alışverişe gelen vatandaşlarımızın Mübarek Berat Kandillerini tebrik ettim, güzel bir hafta sonu geçirmelerini temennilerimi paylaştım. Dosteli Merkezimizi de ayrıca ziyaret ederek kullanmadığım kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelerimize yararlanması için merkezimize bağışladım. Tüm hemşehrilerimizi de kullanmadıkları kıyafetleri Dosteli Merkezlerimize bağışlamaya, böylece ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmaya davet ediyorum" dedi. - MANİSA