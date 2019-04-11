Başkan Akın'dan İlk Ziyaret Kaymakam Turan'a

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, göreve başladığı günün ardından ilk ziyaretini Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan'a gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, göreve başladığı günün ardından ilk ziyaretini Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan'a gerçekleştirdi.



Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilk resmi ziyaretine Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan'ı ziyaret ederek başladı. Kaymakam Turan'a çiçek takdim eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu Belediyesini devletin bir parçası olarak görüyoruz. Bugünde ilk ziyaretimizi sizlere gerçekleştirmek istedik. Birlikte çok güzel işler yapmayı planlıyoruz. Turgutlu Belediyesinin geçmiş dönemlerde eksik kalan koordinasyon eksikliğini gidermek adına ne kadar ciddi olduğumuzu bilmenizi istedik. Siz bizim başımızın tacısınız, devletimizin temsilcisisiniz. Bizler de dün söylediğimiz gibi bu saatten sonra Turgutlu'da siyaset artık bitmiştir. Bundan sonra bizim şiarımız hak, hukuk, adalet çerçevesinde bu memlekete hizmet etmektir. Bunu el birliği ile yapabilirsek ne mutlu bize. Vatandaş bu görevi bize vermiştir. İnşallah 5 yıl boyunca güzel hizmetlere imza atarız. Sağlıklı huzurlu bu şekilde memleketimizi yönetiriz"dedi.



Başkan Akın'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Kaymakam Uğur Turan ise "Sayın Başkanımız Çetin Akın göreve başladıktan hemen sonra Turgutlu Kaymakamlık makamını ziyaret ederek bizleri mutlu etmiştir. Ben de hem sizi hemde değerli ailenizi canı gönülden tebrik ediyorum. Turgutlu bizim ortak sevdamız hep birlikte memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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