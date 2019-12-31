Başkan Akın'dan kurs ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akın'dan kurs ziyaretleri - Son Dakika

Başkan Akın'dan kurs ziyaretleri

6 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Yaşam Merkezlerinde faaliyet gösteren kursları ziyaret etti.

Başkan Akın'dan kurs ziyaretleri, System.String[]

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Yaşam Merkezlerinde faaliyet gösteren kursları ziyaret etti.


Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Kavallar Yaşam Merkezi'nde faaliyet gösteren Kuran Kursu ve El Nakışları Kursunu ziyaret etti. Serpil Dişçi'nin öğretmenliğini yaptığı 4-6 yaş Kuran Kursunu ziyaret ederek kurs gören öğrencilerle sohbet eden Başkan Akın, kursiyerlere başarılar diledi. Daha sonra Meliha Kocakaplan'ın eğitmenliğini yaptığı El Nakışları Kursunu ziyaret eden Akın, kursiyerler ile belediye çalışmaları ve talep ettikleri çalışmalar hakkında sohbet etti. Misafirperverlikleri için Eğitmen Meliha Kocakaplan ve kursiyere teşekkür eden Akın, çalışmalarında başarılar diledi. - BARTIN

Kuran-ı Kerim, Cemal Akın, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu
Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu

Son Dakika Haberleri
20:52 Endonezya 2020'yi havai fişek gösterileriyle karşıladı (1) - Son Dakika
20:50 Endonezya 2020'ye havai fişek gösterileriyle girdi - Son Dakika
20:48 Milli Piyango çekilişi - Amorti rakamları 4 ve 8 olarak belirlendi - Son Dakika
20:47 2020 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları 4 ve 8 oldu. - Son Dakika
20:46 Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı... - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika
20:35 Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:53:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Akın'dan kurs ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]