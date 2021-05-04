Başkan Akın'dan müjde: "Ova yolları asfaltlanıyor" - Son Dakika

Başkan Akın'dan müjde: "Ova yolları asfaltlanıyor"

04.05.2021 15:40

Başkan Akın'dan müjde: "Ova yolları asfaltlanıyor" Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: "Turgutlu'da 250 bin metrekare ova yolu asfaltlanacak" Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Mayıs tarihinden itibaren ova yolları asfaltla tanışacak.

Başkan Akın'dan müjde: "Ova yolları asfaltlanıyor"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın:

"Turgutlu'da 250 bin metrekare ova yolu asfaltlanacak"

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Mayıs tarihinden itibaren ova yolları asfaltla tanışacak. Çiftçileri sevindiren müjdeyi Yarıntı Mevkisinde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın verdi. Başkan Akın, "Havaların müsaade etmesiyle ayın 18'inde asfalt çalışmalarımıza başlayacağız. Yaklaşık 250 bin metrekare ova yolunda asfaltlama çalışmalarını gerçekleştireceğiz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Meclis Üyeleri Burhan Irk, Hüseyin Maliz, İbrahim Gökdere ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yarıntı Mevkisinde devam eden asfalt hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeler sonrası müjdeyi verdi

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Akın çiftçilere burada bir müjde verdi. Yıllardır ova yollarında sorun yaşayan çiftçilere bayramdan sonra çalışmaların başlayacağı müjdesini veren Başkan Akın: "Biliyorsunuz sathi kaplama ile ilgili asfalt şantiyesi kurmuştuk. Havaların müsaade etmesiyle beraber işlerimize ova yollarının tamirat bakım ve asfaltlama çalışmalarına hız vermiş bulunuyoruz. Ayın 18'i itibariyle de asfaltlama çalışmalarımızda deneme çalışmaları başlayacak, ondan sonra havalar müsait olduğunda ayın 20 ve 21'i itibariyle de ova yollarımızda yaklaşık 250 bin metrekarelik alanın asfaltlama çalışmalarımıza başlayacağız. Biz seçimlerden önce bir söz vermiştik o sözümüzü yerine getirmek için çalışmalarımıza bütün hızıyla devam ediyoruz. Ancak maalesef ülke genelinde istemediğimiz, bütün dünyayı tehdit eden bir virüsle karşılaştık. Maalesef bu süreçlerde verdiğimiz sözlerin aşamasıyla ilgili sıkıntılar yaşadık ama geç olsun güç olmasın diyoruz. Biz bundan sonraki süreçle ilgili çiftçilerimizin ovalarına konforlu bir şekilde gitmeleri ile ilgili elinizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımız bu yönde olacak. Ben bütün çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum. Emeklerinin karşılıklarını aldıkları bir sezon diliyorum. Kazasız belasız olması dileğiyle de hayırlı işler diliyorum" dedi.

Başkan Akın'dan müjde: Ova yolları asfaltlanıyor
Başkan Akın'dan müjde: Ova yolları asfaltlanıyor
Başkan Akın'dan müjde: Ova yolları asfaltlanıyor
Başkan Akın'dan müjde: Ova yolları asfaltlanıyor
Başkan Akın'dan müjde: Ova yolları asfaltlanıyor
Başkan Akın'dan müjde: Ova yolları asfaltlanıyor
Başkan Akın'dan müjde: Ova yolları asfaltlanıyor

Hisarcık, Turgutlu, 18 mayıs, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Akın'dan müjde: 'Ova yolları asfaltlanıyor' - Son Dakika


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