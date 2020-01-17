Başkan Akın'dan öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akın'dan öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika

Başkan Akın'dan öğrencilere karne hediyesi

6 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle eğitim kurumlarına ziyarette bulunarak öğrencilere Turgutluspor-Kemerspor maç bileti hediye etti.

Başkan Akın'dan öğrencilere karne hediyesi, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle eğitim kurumlarına ziyarette bulunarak öğrencilere Turgutluspor-Kemerspor maç bileti hediye etti.


Öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Pazar günü oynanacak olan Turgutluspor - Kemerspor 2003 maçı için öğrencilere 2 bin adet maç bileti hediye etti.


Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Turgutluspor Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç, Profesyonel Şube Sorumlusu Erk Kayabaş, Takım Kaptanı Mithat Yaşar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ile birlikte Turgutlu'da eğitim kurumlarına ziyarette bulundu.


Ziyaretlerde öğrencilerle sohbet eden Akın, "Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Turgutluspor Kulüp Başkanımız Hüseyin Güleç, Profesyonel Şube Sorumlumuz Erk Kayabaş, Takım Kaptanımız Mithat Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ölmez ile birlikte ara yıl tatiline çıkacak öğrencilerimizin karne heyecanlarına ortak olduk. Anadolu Lisesi, Kocatürk ve Bilgikent Eğitim Kurumlarını ziyaret ederek öğrencilerimize karne hediyesi olarak Turgutlusporumuzun pazar günü oynayacağı Kemerspor maç biletini verdik. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyor, çalışmalarına devam etmek isteyen öğrencilerimizi Atatürk Kültür Merkezimize bekliyoruz" dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:14 Kaynak: İHA
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