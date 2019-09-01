Başkan Akın'dan örnek davranış

Turgutlu Belediyesi'nin Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlediği etkinliklerde konuşan Turgutlu Beleidye Başkanı Çetin Akın örnek bir davranış sergileyerek, "Bundan sonra Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde havai fişek atılamayacak. Sizlerin parasını havaya atmayacağım." dedi.



Turgutlu'da Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri dolu dolu kutlanmaya devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan, Ticaret Borsası Başkanı Selçuk Temel, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Musa Çallı, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ünal Şimşek'e ile birlikte düzenlenen programlara katıldı. Başkan Akın Cumartesi günü ilk olarak bağ ziyaretinde bulundu. Burada üzüm kesiminde bulunan Başkan Akın ardından işçiler ile birlikte bandırma yaparak üzüm seriminde bulundu. Daha sonra Eski Belediye Binası bahçesinde düzenlenen imza gününe katılan Belediye Başkanı Çetin Akın burada yazarlar ve şairler, Tuğrul Keskin, Muzaffer Özdemir, Aydın Şimşek ve Sait Almış ile birlikte oldu.



En güzel üzümler ve üzüm güzeli çocuklar seçildi



Bir diğer etkinlik ise Turgutlu Kent Müzesi'nde gerçekleşti. Burada düzenlenen etkinliğe Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ve eşi, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan da katıldı. İlk olarak 8-12 yaş arası kız ve erkek çocukların katılım sağladığı üzüm güzeli yarışması gerçekleşti. 9 çocuğun katıldığı yarışmada jüri üyeleri hepsi birbirinden güzel diyerek bütün çocukları üzüm güzeli seçti. Kaymakam Yılmaz ve Başkan Akın çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederek medeni cesaretlerinden dolayı tebrik etti. Daha sonra ise Turgutlu Belediyesi, Ticaret Borsası, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından organize edilen en güzel sultani yaş ve kuru üzüm yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Yaş üzüm kategorisinde birinci Mehmet Akif Çiftçi, ikinci Mehmet Cebe, üçüncü de Sinan Yeşilmen olurken, kuru üzüm kategorisinde birinci Hüseyin Akça, ikinci Kerim Taş, üçüncü ise İsmail Akça oldu. Dereceye girenler çeşitli hediyeler ile ödüllendirilirken Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da yarışmaya katkı sağlayan Ticaret Borsası Başkanı Selçuk Temel'e, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Musa Çallı'ya, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol'a ve Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ünal Şimşek'e katkılarından dolayı plaket takdim etti.



Havai fişek atımlarına son



Etkinliklerin son programı ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında gerçekleşti. Turgutlulu yerel sanatçıların sahne aldığı gecede ilk olarak Süleyman Şafak söylediği birbirinden güzel türküler ile alanda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Daha sonra sahne alan Hakan Er de Türk Sanat Müziğinden birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları grupları da yöreye ait dans gösterileri ile büyük beğeni topladı. Her iki Turgutlulu şarkıcıya teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Süleyman Şafak ve Hakan Er kardeşimiz Turgutlu'nun yetiştirdiği güzel insanlar. Böyle kardeşlerimize fırsat verip sahne aldırmaya devam edeceğiz. Sizlere her şeyin daha da müthiş olacağını söylemiştim. Buradan bir mesaj daha vermek istiyorum bundan sonra Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde havai fişek atılamayacak. Sizlerin parasını havaya atmayacağım. Ayrıca hem küçük çocuklarımızın sağlığına zararlı, hem de uçan hayvanlarımıza zararlı. Ben Süleyman ve Hakan kardeşime seslendirdiği güzel eserler ve bizlere yaşattığı bu güzel gece için çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA