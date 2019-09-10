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Başkan Akın'dan personel ile toplantı

1 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli ile toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Akın'dan personel ile toplantı, System.String[]

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli ile toplantı gerçekleştirdi.


Makam odasında gerçekleşen toplantıya Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Arınan, Ahmet Kömeç, İmar ve Şehircilik Müdürü Metin Doğruöz ve personeli katıldı. Toplantıda konuşma yapan Başkan Cemal Akın, " Geçmiş olduğumuz 2 dönemde ilimize 50 yıl, 100 yıl hizmet verecek çalışma ve projeleri hayata geçirdik. Bu çalışmalarda sizlerin payı çok büyük. Özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de çok önemli projeleri Bartın'ımıza kazandıracağız. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak halkımıza en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz." dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:58 Kaynak: İHA
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