Son Dakika Haberleri: Başkan Akın'dan personele bayram müjdesi
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Başkan Akın'dan personele bayram müjdesi

29 dakika önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kurban Bayramı öncesinde Belediye personelinin maaşlarının yatırılacağı müjdesini verdi.

Başkan Akın'dan personele bayram müjdesi, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kurban Bayramı öncesinde Belediye personelinin maaşlarının yatırılacağı müjdesini verdi. Başkan Akın yaptığı açıklamada, "Yaptığı işe alın terini akıtan her arkadaşımız bizim için değerlidir. Kurban Bayramı öncesinde personelimizin maaşlarını hesaplarına yatırdık. Güle güle harcasınlar" dedi.

11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye personelinin bayram öncesi maaşlarının hesaplarına yatırıldığını müjdeledi. Başkan Akın yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere Belediyemizde çalışan sürekli işçi, sözleşmeli memur ve memur arkadaşlarımızın maaşları her ayın 15. gününde hesaplarında olurdu. Bu ay Kurban Bayramı sonrasına gelen ayın 15'i dolasıyla bizler de çalışan arkadaşlarımızın maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırdık. Yaptığı işe alın terini akıtan her arkadaşımız bizim için değerlidir. Güle güle harcasınlar." dedi. - MANİSA
Kurban Bayramı, Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:09 Kaynak: İHA
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