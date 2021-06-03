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Başkan Akın'dan projelere yakın inceleme - Son Dakika

Başkan Akın'dan projelere yakın inceleme

03.06.2021 17:24
Başkan Akın'dan projelere yakın inceleme, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte Turgutlu'ya büyük değer kazandıracak önemli projelerin yapım süreçlerini yerinde inceledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte Turgutlu'ya büyük değer kazandıracak önemli projelerin yapım süreçlerini yerinde inceledi. Başkan Akın, "2021 yılı önemli projelerimizi hayata geçireceğimiz, Turgutlu'muzu hak ettiği hizmetlerle buluşturacağımız bir yıl olacak. Çalışmalarımız Turgutlu'muza hayırlı olsun" dedi.

Turgutlu Belediyesi Asfalt Şantiyesinin kurulmasının ardından çiftçilerin ova yollarında uzun yıllardır yaşadıkları sorunlar çözüme kavuşuyor. Ova yolları başta olmak üzere şehir içinde yapılacak asfaltlama çalışmaları için ilk adım atıldı. Asfaltlama çalışmaları kapsamında sathi asfalt kaplama aracı ilk seferini yaparken, asfalt şantiyesi önünden başlayan deneme etabında mekanik dolgu yöntemiyle yolun temeli hazırlandı. İşlemin tamamlanmasının ardından ilk olarak mıcır yola atılıp yapışmasını sağlamak amacıyla arazöz ile yol nemlendirildi. Ardından ikinci kat mıcır atılan yolda son olarak silindir aracıyla sıkıştırma çalışması yapılarak asfaltlama çalışması tamamlandı. Deneme sürecinin başarıyla sona ermesinin ardından ise önümüzdeki hafta itibariyle ova yollarında asfaltlama çalışmalarına başlanması planlanıyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser ile birlikle asfalt şantiyesinde yürütülen deneme çalışmalarını incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın ve Başkan Yardımcıları şantiyedeki incelemelerinin ardından atıl vaziyette bulunan Soğuk Hava Deposunun yerine yapılacak Sanayi Çarşısı proje alanı ile Turgutlu Stadyumundaki çalışmaları yerinde inceledi. Ardından Erbiller Sanayi Sitesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden yol yenileme çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan ve sanayi esnafıyla bir araya gelen Başkan Akın ve Başkan Yardımcıları, Turgutlu Belediye Hizmet Binası ile PTT arasına taşınacak olan bankamatiklerin yerleştirilme süreci ile istişarelerde de bulundu.

Başkan Çetin Akın, "Asfalt şantiyemizin önündeki alanda deneme süreci kapsamında başlayan asfaltlama çalışmasına katıldık. Söz verdiğimiz gibi ova yollarımızda asfaltlama çalışmalarımıza önümüzdeki haftadan itibaren, hazırladığımız program doğrultusunda başlayarak çiftçilerimizin yıllardır yaşadıkları sorunu çözüme kavuşturacağız. Atıl vaziyette bulunan Soğuk Hava Deposunun yerine yapacağımız Sanayi Çarşımız ile Turgutlu'muza önemli bir katma değer sağlayacağız. Turgutluspor'a gönül veren taraftarlarımız başta olmak üzere hemşehrilerimizin heyecanla bekledikleri stadyumumuzda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Erbiller Sanayi Sitemizdeki çalışmalarımıza da bir yandan devam ederek sanayi esnafımızın mağduriyetlerini ortadan kaldırıyoruz. Atatürk Bulvarı ve Akçakmak Yolu'nu rahatlatacağımız ve vatandaşlarımızın yaya güvenliğini sağlayacağımız bankamatiklerin taşınmasında ise sona yaklaşıyoruz. 2021 yılı önemli projelerimizi hayata geçireceğimiz, Turgutlu'muzu hak ettiği hizmetlerle buluşturacağımız bir yıl olacak. Çalışmalarımız Turgutlu'muza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Başkan Akın'dan projelere yakın inceleme
Başkan Akın'dan projelere yakın inceleme
Başkan Akın'dan projelere yakın inceleme
Başkan Akın'dan projelere yakın inceleme
Başkan Akın'dan projelere yakın inceleme
Başkan Akın'dan projelere yakın inceleme

Çetin Akın, Turgutlu, Evren, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Akın'dan projelere yakın inceleme - Son Dakika Ekonomi


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