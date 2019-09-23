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Başkan Akın'dan yoğun hafta sonu mesaisi

28 dakika önce

Turgutlu'da yoğun hafta sonu mesaisi yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumartesi Kapalı Pazaryerini ziyaret derek alışveriş yaptı, Cumhuriyet Mahallesi Savaş Sokak üzerinde devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Akın'dan yoğun hafta sonu mesaisi, System.String[]

Turgutlu'da yoğun hafta sonu mesaisi yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumartesi Kapalı Pazaryerini ziyaret derek alışveriş yaptı, Cumhuriyet Mahallesi Savaş Sokak üzerinde devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hafta sonunu da yoğun mesai temposu içerisinde gerçirdi. Cuma gecesi Turgutlu Belediyesi Meclis üyesi Serhat Seyhan ve Melin Yayıntaş'ın nikah işlemlerini gerçekleştiren Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumartesi günü ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi Savaş Sokak üzerinde devam eden yol yenileme çalışmalarını inceledi. Başkan Akın, Savaş Sokak üzerindeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Daha sonra Cumartesi Kapalı Pazaryerinde hem alışveriş yaptı hem de esnaflara yaptığı ve yapacak olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra ise Türk-Eğitim Sen Turgutlu temsilciliği tarafından düzenlenen aşure hayrına katıldı. Başkan Akın daha sonra Mehmet ve Yiğit Tan'ın sünnet merasimine, Sedef ve Rıdvan çiftinin düğün mevlitlerine katılarak mutluluklarına ortak oldu. Akşamında ise Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile geçmiş dönemlerde Manisa milletvekiliği görevinde bulunan Hasan Ören ve Ahmet Orhan'la birlikte Özlem ve Yiğitcan çiftinin nikahlarını kıydı. Pazar gününde ise Irlamaz Mahallesi'nde bulunan Kandiren Dede Türbesini eşi Sabriye Akın, CHP İlçe Başkanı Orhan Eratıcı ve Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile ziyaret ederek düzenlenen aşure hayrına katıldı. Ardından Tarım ailesinin kızı Merve ile Erdal ailesinin oğlu Muharrem'in nikahlarını kıyarak mutluluklar diledi. Pazar günü son olarak Ömer Öğüt, Mustafa Kaan, Şahin ve Doğan'ın sünnet merasimlerine, Arzu-Mustafa çifti ile Semra-Oğuzhan çiftinin düğün cemiyetlerine katıldı. Hafta içi hafta sonu demeden vatandaşların en mutlu günlerinde yanlarında olmayı belirttiğini söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın "vatandaşlarımızın en mutlu anlarında, düzenlemiş oldukları sünnet ve düğün törenlerinde zamanımız doğrultusunda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ben bu vesile ile aşure hayırlarının kabulünü temenni ederken, sünnet olan çocuklarımıza ve dünya evine giren çiftlerimize bir kez daha mutluluklar diliyorum" dedi. - MANİSA

Cumhuriyet Mahallesi, Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:51 Kaynak: İHA
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