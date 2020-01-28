Başkan Akın Elazığ'da depremzedelerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akın Elazığ'da depremzedelerle buluştu - Son Dakika

Başkan Akın Elazığ'da depremzedelerle buluştu

6 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'da toplanan yardımların Elazığ'da ihtiyaç sahiplerine ulaşması için Elazığ'a giderek Turgutlulu vatandaşların geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Akın Elazığ'da depremzedelerle buluştu, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'da toplanan yardımların Elazığ'da ihtiyaç sahiplerine ulaşması için Elazığ'a giderek Turgutlulu vatandaşların geçmiş olsun dileklerini iletti.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın "Turgutlu'dan Elazığ'a Yardım Elimizi Uzatıyoruz" kampanyasında toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için yardımlarla birlikte Elazığ'a gitti. Başkan Akın ilk olarak CHP Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile bir araya gelen Başkan Akın, son durum hakkında bilgi aldı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu Elazığ'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için kurulan taziye evlerini ziyaret ederek baş sağlığı dileklerini iletti.


Turgutlu Belediye Başkanı Akın, depremde evleri yıkılan, zarar gören bu yüzden çadırlarda hayatlarına devam eden bölge halkını ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerini hem de Turgutlu halkının selamlarını iletti.


Çocuklardan çocuklara yardım


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın Turgutlu'dan Elazığ'a hareket edeceğinin belli olmasının ardından Turgutlu'da iki ilkokul öğrencisi Başkan Akın'a zarflarla nakit para ve oradaki vatandaşlar için not yazmıştı. Başkan Akın kendisine iletilen nakit yardımları Elazığ'da evleri zarar gören aynı yaşlarda iki çocuğa teslim etti.


Turgutlulu vatandaşların destekleriyle toplanan yardımların Elazığ'a ulaştığını belirten Başkan Akın, "Turgutlulu vatandaşlarımızın katkılarıyla toplanmış olan yardımlar Elazığ iline ulaştı, yerlerine teslim ediyoruz. İhtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza yardımların dağıtılmasını sağlayacağız. Turgutlu Elazığ'a kardeşliğini gösterdi, birliğini, beraberliğini gösterdi. Allah bugünlerin tekrarını bizlere yaşatmasın" dedi. - MANİSA

Selçuk Çetin, Turgutlu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
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