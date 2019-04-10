Başkan Akın Elmalık'ta İncelemede Bulundu

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Elmalık Park Proje alanının da incelemelerde bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Elmalık Park Proje alanının da incelemelerde bulundu.



Öğretmenevi karşısından başlayarak çevre yoluna kadar uzanan, eskiden belediye serasının bulunduğu 9.000m2 alan Bartın Belediyesi tarafından projelendirilerek içinde çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ile 7'den 70'e herkesin güzel vakit geçirebileceği sosyal bir alan haline getirilecek. Alanda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Cemal Akın personel ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Çalışma hakkında bilgiler veren Başkan Cemal Akın, "Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'ta bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Seramızın Sanayi Bölgesi'ne taşınması ile boşalan bölgede Elmalı Parkı adını verdiğimiz projemizi hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık. Daha önce zemin tesviye çalışmalarını yapmış olduğumuz proje alanını çevreleyecek panel çitlerin beton dökümü ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarımızın tamamlanması ile 9.000m2 alan üzerinde içinde çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları olan peyzaj düzenlemeleri ile güzel bir görünüme kavuşturulan bu alanı halkımızın hizmetine sunacağız " dedi. - BARTIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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