Son Dakika Haberleri: Başkan Akın esnafla bayramlaştı
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Başkan Akın esnafla bayramlaştı

1 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, alışveriş hareketliliğin yaşandığı Arefe Gününde Turgutlu çarşı esnafını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Başkan Akın esnafla bayramlaştı, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, alışveriş hareketliliğin yaşandığı Arefe Gününde Turgutlu çarşı esnafını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kuyumcular Çarşısı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafların bayramlarını kutlayan Başkan Akın alışveriş yapan vatandaşların da bayramını kutladı.

Pazar günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı öncesi Arefe gününde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın çarşı esnafıyla bayramlaştı. Başkan Akın'a, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, meclis üyeleri ve Cumhuriyet Halk Parti üyeleri eşlik etti. Kuyumcular Çarşısı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafların bayramlarını kutlayan Başkan Akın, "Pazar günü mübarek Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Bizler de alışveriş hareketliliğinin yaşandığı Arefe gününde esnafımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Çaylarını içip sohbet ettik. Mesai mefhumu gözetmeyen esnafımız bizim baş tacımız. Alışverişlerini de yerel esnaftan yapan vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm Turgutlu halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi. - MANİSA
Atatürk Bulvarı, Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:57 Kaynak: İHA
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