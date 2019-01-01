Son Dakika Haberleri: Başkan Akın Esnafların Taleplerini Dinledi

Başkan Akın Esnafların Taleplerini Dinledi

1 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, esnaf ziyaretlerine Hendekyanı Caddesi, Topçu Konağı Caddesi, Eski Konak Caddesi ve Gölbucağı Mahallesi 114. Sokak'ta devam etti.

Başkan Akın Esnafların Taleplerini Dinledi, System.String[]
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, esnaf ziyaretlerine Hendekyanı Caddesi, Topçu Konağı Caddesi, Eski Konak Caddesi ve Gölbucağı Mahallesi 114. Sokak'ta devam etti.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, HendekyanıCaddesi,Topçu Konağı Caddesi, Eski Konak Caddesi ve Gölbucağı Mahallesi 114. Sokak'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Belediye Meclis Üyeleri Şemsettin Çöme, Ufuk Demir, Necmi Balık ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Egemen Kemik'inde hazır bulunduğu ziyaretlerde Başkan Cemal Akın esnaflarla sohbet ederek istişarelerde bulundu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, göreve geldiği günden beri esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinlemeye ve bu doğrultuda çözümler üretmeye gayret ettiğini söyledi. Akın açıklamasında "Sorunları yerinde görmek, belediye çalışmalarımız hakkında bilgiler vermek, şehrin sorunlarını vatandaşlarımızdan dinleyerek çözümler üretmek için sık sık esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ayrıca yapacağımız çalışmaları vatandaşlarımızla istişare ederek hayata sunuyoruz. Halkımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz "dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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