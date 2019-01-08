Başkan Akın Gazetecilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi
25 dakika önce
Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Malatya'da görev yapan gazetecilere kahvaltı verdi.
Malatya
ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Malatya'da görev yapan gazetecilere kahvaltı verdi.
Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayarak, "Kırsalda, merada, yaylada nerede olursa olsun her zaman bizim yetiştiricilerimizin yanında olmuşlardır. Bu anlamda bütün emekçi gazetecilere verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
Her anlamda üretime devam edilmesi gerektiğini ifade eden Akın, "Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz bunu her platformunda dile getirmemizin amacı, üretim yapmamız lazım. Özelikle kırsaldaki yetiştiriciler ve üreticilere sahip çıkılması gerekiyor ve bir an önce yaşanılan problemlerin çözülmesi gerekiyor bununda yerel yöneticilerin çözmesi gerekiyor. Buradaki sorunları çözemesek kırsaldaki göç olacaktır" şeklinde konuştu.
Düzenlenen etkinliğe, basın yayın kuruluşlarının temsilcileri, cemiyet ve dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışan gazeteciler katıldı. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:42 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Terörü Bitirmeye Kararlıyız
Son Dakika! Sinema Krizine Bakan El Attı! Bilet Tartışması Sona Erecek
AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den İZBAN Açıklaması: Hemşehrilerimizin Çilesine Son Verilmiştir
Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu