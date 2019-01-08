Son Dakika Haberleri: Başkan Akın Gazetecilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Başkan Akın Gazetecilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

25 dakika önce

Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Malatya'da görev yapan gazetecilere kahvaltı verdi.

Başkan Akın Gazetecilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi, System.String[]
Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Malatya'da görev yapan gazetecilere kahvaltı verdi.

Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayarak, "Kırsalda, merada, yaylada nerede olursa olsun her zaman bizim yetiştiricilerimizin yanında olmuşlardır. Bu anlamda bütün emekçi gazetecilere verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Her anlamda üretime devam edilmesi gerektiğini ifade eden Akın, "Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz bunu her platformunda dile getirmemizin amacı, üretim yapmamız lazım. Özelikle kırsaldaki yetiştiriciler ve üreticilere sahip çıkılması gerekiyor ve bir an önce yaşanılan problemlerin çözülmesi gerekiyor bununda yerel yöneticilerin çözmesi gerekiyor. Buradaki sorunları çözemesek kırsaldaki göç olacaktır" şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinliğe, basın yayın kuruluşlarının temsilcileri, cemiyet ve dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışan gazeteciler katıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:42 Kaynak: İHA

Malatya, Güncel
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