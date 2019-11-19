Son Dakika Haberleri: Başkan Akın, "Gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz"
Son Dakika Güncel Başkan Akın, 'Gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

Başkan Akın, "Gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz"

6 saat önce

Bartın belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bilim Eğitimi Atölyesi'ni ziyaret etti.

Başkan Akın,

Bartın belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bilim Eğitimi Atölyesi'ni ziyaret etti.


Başkan Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Bilim Eğitimi Atölyesi öğrencilerinin "Sanayi Devrimi 4.0 Yolculuğunda Gençlerle Robotik Sistem Bitki Yetiştiriciliği" üzerine yapmış oldukları çalışmaları inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında eğitmenlerden bilgiler alan Akın, öğrenciler ile sohbet edip eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, " kültürel, sanatsal ve sportif alanlarında açmış olduğumuz kurslar ve atölye çalışmaları ile gençlerimize eğitim alabilecekleri birçok sosyal alan oluşturduk. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi olan Bilim Atölyemiz 'de 12-16 yaş aralığında 20 genç kardeşimiz eğitim alıyor. Cumartesi ve Pazar günleri Yalı Yaşam Merkezi'nde ki atölyede ve Karaçay Piknik Alanı girişinde ki serada çalışmalarını sürdüren kardeşlerimiz çok başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak onların hayatlarına dokunmak bizleri çok mutlu ediyor. Bartın Belediyesi olarak gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - BARTIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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