Başkan Akın görüş ve önerileri dinledi

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Sulama kanalında kaybolan iki kişinin cesetlerine ulaşıldı

ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum

Brezilya lideri Bolsonaro: Dünyayı kurtarmak için tuvalete iki günde bir gidin