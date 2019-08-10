Son Dakika Haberleri: Başkan Akın görüş ve önerileri dinledi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Akın görüş ve önerileri dinledi

1 saat önce

Bartın Belediyesi Başkanı Cemal Akın, Lütfiye Caddesi, Hükümet Caddesi ve Belediye Bahçesi'nde esnaf ve vatandaşlara hatırlarını sorarak taleplerini dinledi.

Başkan Akın görüş ve önerileri dinledi, System.String[]
Bartın Belediyesi Başkanı Cemal Akın, Lütfiye Caddesi, Hükümet Caddesi ve Belediye Bahçesi'nde esnaf ve vatandaşlara hatırlarını sorarak taleplerini dinledi.

Bartın Başkan Cemal Akın ziyaretlerine Lütfiye Caddesi, Hükumet Caddesi ve Belediye Bahçesi'nde devam etti. Esnafları tek tek gezerek bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Cemal Akın, karşılaştığı vatandaşlarla da selamlaştı, sohbet etti. Akın ziyaretlerde yaptığı sohbetlerde vatandaşlara bir bir hatır sorarak görüş ve önerileri dinledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın halkın içinde olarak sorunları ve talepleri hızla öğrenip gerekeni yaptıklarını söyledi. Akın açıklamasında " Vatandaşlarımızın belediyemize gelmesini beklemeden mahalle mahalle gezerek, kahvehaneleri, çay bahçelerini ve esnaflarımızı ziyaret ederek her fırsatta halk ile iç içeyim. Ziyaretlerde hem devam eden çalışmalarımızı anlatıp hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizle ilgili bilgi ve görüş alışverişi yapıyoruz. Hem de talep ve ihtiyaçları dinleyip gerekeni yapmak üzere hızla harekete geçiyoruz. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Bartın için 7 gün 24 saat halkımızın emrine amadeyiz" dedi. - BARTIN
Cemal Akın, Hükümet, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sulama kanalında kaybolan iki kişinin cesetlerine ulaşıldı
ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum Brezilya lideri Bolsonaro: Dünyayı kurtarmak için tuvalete iki günde bir gidin Libya'da bombalı araç infilak etti: 2 BM personeli hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 19:34:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akın görüş ve önerileri dinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]