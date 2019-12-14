Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İbrahimci Parkı çevresindeki esnaf ve kıraathaneler ile Musalar Yeniköy Mahallesinde bulunan kıraathaneleri ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya geldi.



İbrahimci Parkı'nda vatandaşlar ile yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Akın, "Her zaman halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz"dedi. Ziyaretlerinde makam arabası kullanmayan ve sık sık esnaf ziyaretlerinde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Halktan kopuk, halka uzak yönetim hiçbir zaman başarıya ulaşamaz. Biz her zaman halkımızla iç içe olacağız. Yapacağımız tüm projelerde o projenin bileşenlerinin görüşlerini alacağız. Hayata geçireceğimiz tüm projelerde vatandaşlarımızın da fikir ve görüşlerini alacağız" şeklinde konuştu.



Geleneksel hale gelen ve 15 Aralık Pazar günü 6'ncısı düzenlenecek olan Musalar Yeniköy Deve Güreşleri öncesi Başkan Akın, mahalle kıraathanelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Akın, "Hem yağlı güreşler hem de deve güreşleri bizim önemli geleneklerimizden. Biz geleneklerimize sahip çıkarak onların gelecek nesillere aktarılması için Turgutlu Belediyesi olarak her zaman destekçisi olacağız" dedi. - MANİSA