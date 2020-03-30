Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Pazartesi Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Akın, "Bu süreç siyaset yapılarak değil hizmet yapılarak yönetilecek bir süreçtir" dedi.



Turgutlu Belediyesi korona virüs salgınına karşı çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Selvilitepe Mahallesinde pazar esnafına maske dağıtan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bu hafta ise Pazartesi Pazarında pazar esnafına maske ve çorba dağıtımında bulundu.



Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Pazartesi Pazarındaki pazarcı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çetin Akın burada pazar esnafına maske dağıtımında bulundu. Başkan Akın, Başkan Yardımcısı Honaz ile birlikte pazara gelen vatandaşlara ve pazarcılara çorba da dağıttı.



Üç noktaya el dezenfektanı yerleştirildi



Korona virüs riskine karşı alınan önlemler kapsamında pazarın üç giriş noktasında vatandaşların ve pazar esnafının kullanmaları amacıyla el dezenfektanı da yerleştirildi. Böylece pazar alışverişini yapmaya gelen vatandaşlar ile pazar esnafı sürekli olarak el dezenfektanını kullanma imkanına sahip olacaklar. Ayrıca vatandaşlara 14 kuralın yazılı olduğu bildiriler dağıtıldı.



"Hizmet yapılarak yönetilecek bir süreç"



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Akın, "Bugün, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz, Manavlar Odası Başkanımız Necati Gürkıvrak ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte korona virüs riskine karşı çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Başkan Yardımcımız Fırat Honaz, Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte lokantalarımız kapalı olduğu için pazarcı esnafımızla sabah çorbalarımızı paylaştık. Vatandaşlarımızın korona virüs ile mücadele sürecine katkı sunmalarını isteyip maske ve dezenfektan dağıttık. Pazar alışverişine gelen vatandaşlarımıza 14 kuralın yazılı olduğu bildiriler dağıtarak bilgilendirmelerde bulunduk. Pazartesi Pazarında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce bir gün öncesinde dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları yapıldı. Bu süreç siyaset yapılarak değil hizmet yapılarak yönetilecek bir süreçtir. Sizleri seviyoruz. Evde kalın, sağlıkla kalın." dedi. - MANİSA