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Başkan Akın iskele çalışmalarını inceledi

1 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Yalı Tersane Caddesi'nde yapımına başlanan tarihi iskele çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Başkan Akın iskele çalışmalarını inceledi, System.String[]

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Yalı Tersane Caddesi'nde yapımına başlanan tarihi iskele çalışmalarında incelemelerde bulundu.


Belediye Başkanı Cemal Akın, Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve Daire Müdürleri ile birlikte Yalı İskele Caddesi'nde bulunan tarihi iskele çalışmasında incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Akın, "Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren birçok tarihi değerimizi gün yüzüne çıkarttık. Geçmişimizi yaşatmak adına her alanda çalışmalar gerçekleştirdik. Yalı İskelesi projemiz ile buna bir yenisini daha eklemek istiyoruz. İlimizin tanıtımı açısından da çok önemli olacağını düşündüğümüz bu projemizi en kısa zamanda ilimize kazandıracağız. Ekiplerimiz altyapı ile ilgili çalışmalara başladılar. Bu çalışmanın ardından Yalı İskelesinin restorasyonunu yaparak taş doku olarak kaplanan ve zamanla üzeri toprakla kapanan iskelemizi eski haline geri getireceğiz. Kentimize çok güzel bir tarihi miras bırakacağız" dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
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