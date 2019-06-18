Son Dakika Haberleri: Başkan Akın kadınları Ankara'ya uğurladı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Akın kadınları Ankara'ya uğurladı

2 gün önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'nun kırsal mahallelerinden olan Musalar Yeniköy Mahallesi ziyaretinde kadınlardan gelen Anıtkabir ziyareti isteğini kırmayarak 42 kadını Ankara'ya uğurladı.

Başkan Akın kadınları Ankara'ya uğurladı, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'nun kırsal mahallelerinden olan Musalar Yeniköy Mahallesi ziyaretinde kadınlardan gelen Anıtkabir ziyareti isteğini kırmayarak 42 kadını Ankara'ya uğurladı.

Musalar Yeniköy mahallesinden 42 kadını Pazartesi akşamı Ankara'ya uğurlayan Başkan Akın, kadınlara başkenti görme imkanı tanıdı. Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ve Başkan Akın'ın eşi Sabriye Akın'ın da kadınlara eşlik ettiği Ankara turunda Anıtkabir, TBMM, Birinci meclis gibi yerler gezilecek. Ankara'ya gitmek isteyip gidemeyen Turgutlulu kadınları Ankara'ya gönderdikleri için mutlu olduğunu belirten Başkan Akın, "Musalar Yeniköy mahallemizde yaşayan 42 kadını Ankara'ya uğurladık. Başkentimizde Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri olan Anıtkabir, birinci meclis binamız, TBMM binası gibi yerleri gezecekler. Kendileri hayırlı yolculuk diliyor keyifli vakit geçirmelerini temenni ediyorum. Ankara'yı, Anıtkabir'i, Gazi Meclisimizi görmeyen, gitmek isteyip de gidemeyen ablalarımızı, kadınlarımızı Ankara'ya uğurladık" dedi.

Turgutlulu kadınlar da Başkan Akın'a böyle güzel bir gezi düzenlediği için teşekkür etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
Turgutlu, Yeniköy, Anıtkabir, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT eski başspikeri Şener Mete, Şebnem Bursalı'ya sert tepki gösterdi! Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor Yankesicinin savunması pes dedirtti: Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin TL bana yetmez Oyuncu Nejat İşler, Behzat Ç. için imaj değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 14:18:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akın kadınları Ankara'ya uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]