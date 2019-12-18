Başkan Akın Kariyer Günleri'ne konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akın Kariyer Günleri'ne konuk oldu - Son Dakika

Başkan Akın Kariyer Günleri'ne konuk oldu

6 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kent Eğitim Koleji Turgutlu Kampüsünde düzenlenen Kariyer Günlerine misafir oldu, öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Akın Kariyer Günleri'ne konuk oldu, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kent Eğitim Koleji Turgutlu Kampüsünde düzenlenen Kariyer Günlerine misafir oldu, öğrencilerle bir araya geldi.


Çetin Akın Kent Eğitim Koleji Turgutlu Kampüsünün misafiri olarak Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle buluştu. Yaklaşık 1 saat süren programda Başkan Akın öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Belediye Başkanlığı süreci, hayata geçirmek istediği projeler ve öğrencilerin gelecek planlarının konuşulduğu program sonrası Başkan Akın öğrencilerin ricasını kırmayarak sahneden selfie yaptı.


Gençlerle bir arada olmaktan her zaman çok keyif aldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Gençlerimizle bir arada olmak bize hem keyif hem de çok büyük bir enerji veriyor. Biz tüm çalışmalarımızı onlara daha iyi bir gelecek daha iyi bir Turgutlu sunmak adına yapıyoruz. Çok güzel ve keyifli bir söyleşi oldu. Bizi misafir eden Kent Eğitim Kurumlarına ve bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Selçuk Çetin, Çetin Akın, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:51 Kaynak: İHA
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