Son Dakika Haberleri: Başkan Akın Kursiyerler ve Aileleri ile Kahvaltıda Buluştu

Başkan Akın Kursiyerler ve Aileleri ile Kahvaltıda Buluştu

10 dakika önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Bilim Atölyesi kursiyerleri ve aileleri ile birlikte kahvaltı programında bir araya geldi.

Başkan Akın Kursiyerler ve Aileleri ile Kahvaltıda Buluştu, System.String[]
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Bilim Atölyesi kursiyerleri ve aileleri ile birlikte kahvaltı programında bir araya geldi.

Program Gazhane Kültür Parkı'nda gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu programda Başkan Cemal Akın kursiyerleri ve ailelerini tek tek selamlayarak sıkıntıları veya talepleri olup olmadığını sordu.

Programda konuşma yapan Başkan Cemal Akın, "Belediye olarak gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak en önemli görevlerimiz arasında. Bu kapsamda açmış olduğumuz Bilim Atölyemizde birçok genç kardeşimiz eğitim alıyor. Kültürel, sanatsal ve sportif alanlarında açmış olduğumuz kurslar ve atölye çalışmaları ile gençlerimize eğitim alabilecekleri birçok sosyal alan oluşturduk. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi olan Bilim Atölyemiz 'de çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Genç kardeşlerimizi tebrik ediyor. Ayrıca büyük bir özveri ile çalışan Değerli eğitmenlerimiz Yücel Yüzlü ve Engin Durmuş'a da teşekkür etmek istiyorum. Bartın Belediyesi gençlerimizin yanlarında olmaya ve onlara gereken desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:36 Kaynak: İHA

Genç, Bartın, Cemal Akın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yusuf Yazıcı, Posteri ile Konuşan Taraftar ile Buluştu Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı

Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatında Tarihi Rekor Geldi Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 13:46:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akın Kursiyerler ve Aileleri ile Kahvaltıda Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]