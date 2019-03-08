Başkan Akın, Kurum Çalışanlarının Taleplerini Dinledi

Bartın Belediye Başkan Cemal Akın kurum ziyaretlerine Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile devam etti.

Bartın Belediye Başkan Cemal Akın kurum ziyaretlerine Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile devam etti.



İlk olarak Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Asım Özdemir ile bir araya gelen Başkan Cemal Akın, Özdemir ile bir süre sohbet ettikten sonra kurum çalışanlarını ziyaret etti. Talep ve önerilerini Başkan Cemal Akın'a ileten kurum çalışanları ziyareti için Başkan Cemal Akın'a teşekkür ettiler. Ziyaretlerine Milli Eğitim Müdürlüğü ile devam eden Başkan Akın burada personel ile sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.



Başkan Cemal Akın'a ziyaretlerinde Belediye Meclis Üyeleri Recep Çömlek, Semih Kaptan, Belediye Meclis Üyesi Adayları Mehmet Somaklı, Egemen Kemik, Murat Kaya, Sevil Soyak ve Ozan Salim Güreş eşlik etti.



Ziyaretler ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüzü ziyaret ederek görevli personellerden talep ettikleri belediye çalışmaları ve önerileri hakkında bilgiler aldık. Ziyaretimizde ayrıca kurum müdürlerimize ve değerli personellerine ihtiyaç duydukları her an Bartın Belediyesi olarak yanlarında olduğumuzu kendilerine belirttik. Bizleri misafir eden Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - BARTIN

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