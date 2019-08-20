Son Dakika Haberleri: Başkan Akın milli hentbolcuları kampa uğurladı
Son Dakika Spor Haber

Başkan Akın milli hentbolcuları kampa uğurladı

1 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediyespor U14 Kız Hentbol takımından dört sporcuyu milli takım kampına uğurladı.

Başkan Akın milli hentbolcuları kampa uğurladı, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediyespor U14 Kız Hentbol takımından dört sporcuyu milli takım kampına uğurladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ankara'da düzenlenecek olan U14 Kız Hentbol Milli Takım kampına çağrılarak Turgutlu'yu ve Turgutlu Belediyespor'u temsil edecek olan sporcuları Ankara'ya uğurladı. Turgutlu Belediyespor U14 Kız hentbol takımından Fatma Nur Kızılkan, Betül Yılmaz, Betül Şeker ve Irmak Karataş'ı kampa uğurlayan Başkan Akın "Turgutlu Belediyesporumuz birçok branşta Turgutlumuzun gururu olmaya devam ediyor. Bugünde U14 kız hentbol takımımızda dört sporcumuzu milli takım kampına uğurladık. Ben başta antrenörümüz Ergun Erbay olmak üzere sporcularımızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA
Turgutlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucuya alıştırılan kız çocuğu 27 gündür kayıp
Ağaca çarpan otomobildeki anne- kız ağır yaralandı Fenerbahçe, Khouma Babacar için 7 milyon euroyu gözden çıkardı Almanlar yazdı! Beşiktaş, Konoplyanka transferini bitirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 18:41:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akın milli hentbolcuları kampa uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]