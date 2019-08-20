Başkan Akın milli hentbolcuları kampa uğurladı
1 saat önce
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediyespor U14 Kız Hentbol takımından dört sporcuyu milli takım kampına uğurladı.
Turgutlu Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:00 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Çetin Akın
, Belediyespor U14 Kız Hentbol takımından dört sporcuyu milli takım kampına uğurladı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ankara
'da düzenlenecek olan U14 Kız Hentbol Milli Takım kampına çağrılarak Turgutlu'yu ve Turgutlu Belediyespor'u temsil edecek olan sporcuları Ankara'ya uğurladı. Turgutlu Belediyespor U14 Kız hentbol takımından Fatma Nur
Kızılkan, Betül Yılmaz
, Betül Şeker ve Irmak Karataş
'ı kampa uğurlayan Başkan Akın "Turgutlu Belediyesporumuz birçok branşta Turgutlumuzun gururu olmaya devam ediyor. Bugünde U14 kız hentbol takımımızda dört sporcumuzu milli takım kampına uğurladık. Ben başta antrenörümüz Ergun Erbay olmak üzere sporcularımızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA
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