Başkan Akın misafirlerini ağırladı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, belediyeye ziyarete gelen misafirlerini makam odasında ağırladı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, belediyeye ziyarete gelen misafirlerini makam odasında ağırladı.



Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın; Almanya'da gurbetçi olarak yaşayan Bartın'lı hemşerimiz ses sanatçısı Sezai Çağdaş ve Bari Cafe Sahibi Mehmet Kaya, Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Neşe Yıldırım, Özge Öztekin ve Sirel Altınay, Bartınspor Kulübü Başkanı Lütfi Bayrak, Ahmet Bayrak ve Murat Karaman, Karaköy Mahallesi sakinlerinden Halil Sinoplu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arş.Gör. Doç.Dr. Murat Çerkez ve Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Arş.Gör.Dr. Abdül Halim Varol ve Demirciler Mahallesi sakinlerinden Nezehat Dinçer ve Nurten Paçacı'yı makamında ağırlayarak sohbet etti. Karşılıklı görüş alışverişi ve sohbet şeklinde geçen ziyarette Başkan akın, misafirlerine nazik ziyaretiniz için teşekkür etti. - BARTIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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