Başkan Akın personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akın personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Başkan Akın personelin yeni yılını kutladı

6 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve başkan yardımcıları 2019'un son gününde mesaisine devam eden belediye personelini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Başkan Akın personelin yeni yılını kutladı, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve başkan yardımcıları 2019'un son gününde mesaisine devam eden belediye personelini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser ve Mithat Erden ile birlikte çalışmasına devam eden belediye personelini ziyaret etti. Ayrıca belediye bulunan vatandaşlar ve belediye kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerle de buluşan Başkan Akın ve başkan yardımcılarını personele ve vatandaşlara mutlu yıllar dileklerini iletti.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ve Mithat Erden ile birlikte çalışmasına devam eden mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek mutlu yıllar diledik. Yeni yılda tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Turgutlu'muza çok güzel hizmetlerde bulunacağız. Tüm hemşerilerimin yeni yılı kutlu olsun" diye konuştu. - MANİSA

Selçuk Çetin, Turgutlu, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
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