Başkan Akın personeliyle toplantıda buluştu

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Su İşleri Müdürlüğü personeli ile toplantı gerçekleştirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Su İşleri Müdürlüğü personeli ile toplantı gerçekleştirdi.



Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Necmi Balık, Ahmet Kömeç, Su İşleri Müdürü Ali Yaşar ve Su İşler Müdürlüğü personeli katıldı. Toplantıda 10 yıllık çalışmalar değerlendirilirken Başkan Cemal Akın personelin talep ve önerilerini dinledi. Toplantıda konuşma yapan Akın," Değerli mesai arkadaşlarım; 10 yıllık süreçte kentimizi daha güzel ve modern yapmak, mahallelerde hayatı kolaylaştıracak hizmetler vermek için hep birlikte gece gündüz demeden büyük bir dayanışma örneği ve özveriyle çalıştınız. Halkımızın beklentilerine cevap verebilmek adına mesai gözetmeksizin ne gerekiyorsa yaptınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi halkımızın teveccühüyle 3. kez Bartın Belediye Başkanlığı görevine seçildim. 5 yıl daha siz değerli çalışanlarımızla halkımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz. Şehrimiz her geçen büyümekte ve bu durumda bizlerin sorumluluğu artırmakta. 10 yıllık süreçte olduğu gibi yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde çalışarak halkımıza en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" dedi. - BARTIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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