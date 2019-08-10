Son Dakika Haberleri: Başkan Akın," Şehit Aileleri ve Gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"
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Başkan Akın," Şehit Aileleri ve Gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

1 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Akın,
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyaretinde Başkan Cemal Akın'a Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç eşlik etti. Dernek Başkanı Ekrem Altınok ile dernek çalışmaları hakkında sohbet eden Başkan Cemal Akın Bartın Belediyesi projeleri hakkında da bilgiler verdi.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Memleketin birliği, dirliği, halkımızın huzur ve güveni için mücadele etmiş, canını vermiş insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu uğurda yaralanmış ve gazi olmuş gazilerimize de hayatını kaybetmiş olanlara Allah'tan rahmet, sağ olanlara da huzur ve sağlık diliyorum. Bartın Belediyesi olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BARTIN
Cemal Akın, Bartın, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:12 Kaynak: İHA
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