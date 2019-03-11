Başkan Akın Site Toplantısında

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın gerçekleştirmiş olduğu site ziyaretleriyle vatandaşların talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın gerçekleştirmiş olduğu site ziyaretleriyle vatandaşların talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.



Başkan Cemal Akın son olarak Karaköy Mahallesi Öztem Yılmaz Sitesi sakinlerine misafir oldu. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Karaköy Mahallesi Muhtarı Burhan Pişkin, Belediye Meclis Üyesi Adayları Şemsettin Çöme, Murat Kaya, Nihal Saklı ve Nuran Akmaz'ın da katıldığı ziyarette Başkan Cmeal Akın belediye çalışmaları ve 31 Mart Yerel Seçimleri için hazırlamış oldukları 50+1 projeler hakkında bilgiler verirken, site sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.



Ziyarette konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Halkımızla buluşmak, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini yerinde dinlemek amacıyla çeşitli ziyaretler düzenliyor, bu ziyaretlerimizde ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren her zaman halkın içinde olduk. Halkımızla yapmış olduğumuz istişareler projeler belirleyip bu projeleri hayata sunduk. 10 Yıllık görev süremiz süresinde hava kirliliği, kulanım suyunun yetersizliği ve bulanıklığı, ırmağımıza akan kanalizasyon gibi önemli konulara el attık. Doğalgaz çalışmaları ile birlikte 400 km'den fazla yol, 600 km'den fazla kaldırım düzenledik. Bu altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanması ile sosyal projelere ağırlık vermeye başladık. 2018 yılında Kavaklı Caddesi'nde bulunan eski İtfaiye Binamızın güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını yaparak bu binamızı çok önemli sosyal çalışmalara imza atacak olan Kavaklı Paylaşım Merkezi haline getirdik. Sosyal Hizmet Binamız 3 kısımdan oluşuyor. Paylaşım Merkezi, Kavaklı Yaşam Merkezi ve Nurhayat Sütlü Kadın Dayanışma Merkezi bulunuyor. Paylaşım Merkezimizde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorlar. Ayrıca paylaşım merkezimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ya da engelli bireylerimize temizliğinden kişisel bakımına kadar birçok konuda hizmet veriyor. Kavaklı Yaşam Merkezi'mizde diğer yaşam merkezleri gibi özel gün etkinlikleri, çeşitli kurslara ev sahipliği yapıyor. Bartın için çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğimizi düşünüyorum. Ayrıca bu yıl içinde açılış törenini yaparak hizmete sunduğumuz Engelsiz Sanat Evi'miz haftanın 6 günü 30'u aşkın öğrenciye farklı zaman dilimlerinde eğitimler veriyor. Tüm engel tanımayan kardeşlerimiz için bir yer daha yapmak istiyoruz. Sosyal belediyecilik anlamı içerisinde Bartın'a katkı sağlamaya çalışıyoruz. Allah nasip eder göreve devam edersek önümüzdeki dönemde de birçok sosyal projeyi ilimize kazandırmak amacındayız. Bu projelerimizden bir tanesi olan Hilal Kart ile Sosyal Market Projemiz olacak. Eski Öğretmenevinde gerçekleştirmek istediğimiz bu proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız kendi adına düzenlenecek olan Hilal kart ile temizlik malzemesi, gıda ve eşya ihtiyaçlarını giderebilecekler. Bu projemizin yanı sıra Bartın Belediyesi Gasilhanesi Projesini 'de hizmete sunmak istiyoruz. Bu projemizle de ücretsiz hizmet sağladığımız il içi, il dışı nakil, saburaj tahtası, kefen, tabure ve ikram hizmetlerimize ücretsiz yıkama hizmeti ekleyeceğiz. Altyapı, üstyapı gibi sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da halkımıza en güzel hizmetleri sunmak istiyoruz" dedi. - BARTIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çocuk Yaşta Araç Kullandı: 4 Kişi Yaralandı, 10 Araçta Maddi Hasar Oluştu

Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık

Son Dakika! Mansur Yavaş Hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Hazırlandı