Son Dakika Haberleri: Başkan Akın Turgululu esnafla buluştu
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Başkan Akın Turgululu esnafla buluştu

1 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, haftanın son iş gününde esnaflar ev vatandaşlar ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Akın Turgululu esnafla buluştu, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, haftanın son iş gününde esnaflar ev vatandaşlar ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Haftanın son iş gününde esnaf ve vatandaşlar ile bir arada olmaya devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu üzerinde bulunan esnafları ziyaret edip çay içti. Yapılan yol yenileme çalışmalarını da yerinde inceleyerek vatandaşlara ve esnaflara bilgi veren Başkan Akın "Türkmen Yolu Turgutlu'muzun en işlek yollarından biri. Burada birinci ve ikinci etabı yenileyerek kullanıma açmıştık. Şimdide Atatürk Bulvarı ile Akçakmak Yolu arasında kalan ve en son 25 yıl önce yenilenen yolda yenileme çalışmalarına başladık. Kısa sürede de bu arayı tamamlayıp Türkmen Yolu'nu komple yenilemiş olacağız" dedi.

Türkmen Yolu üzerinde bulunan esnaflar ve vatandaşlar Belediye Başkanı Çetin Akın'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek yenilenen Türkmen Yolu içi ayrıca teşekkür ettiklerini dile getirdiler. - MANİSA
Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:04 Kaynak: İHA
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