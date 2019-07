Başkan Akın Turgutlu için projeleri sıraladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, meclis toplantısında yaptığı konuşmada hayata geçirmeye planladıkları projeleri bir bir sıraladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, meclis toplantısında yaptığı konuşmada hayata geçirmeye planladıkları projeleri bir bir sıraladı. Akın, "Allah izin verirse yıl sonuna kadar belediyemizin borcunu ödeyip, Ergenekon Battı-Çıktı Kavşak Projesi'ne başlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Çepnidere Mahallesinde bulunan 600 dönüm arazi üzerine orta ölçekli bir sanayi sitesi kurmak ve işsizliği azaltmak adına ilk adımı attık. Yine öğrencilerimize yönelik Turgutlu Belediyesi olarak makul fiyatlarda lise ve üniversite giriş sınavları için kurslar açacağız. Ayrıca Turgutlu OSB'ye bir meslek lisesi açmak için girişimler başladı" dedi.



Turgutlu Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında toplanan meclis gündeme ilave olunan iki madde ile altı gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Dilek ve temenniler kısmında konuşan Başkan Akın Turgutlu'ya dair yapacakları projeleri müjdeledi. Toplantıdan önce bir açılış konuşması yapan Başkan Akın, "Temmuz ayı içinde çok fazla acı barındıran, kara günlerin yaşandığı, kalplerimizde derin yaraların açıldığı bir ay. 2 Temmuz Madımak katliamı ve 15 Temmuz darbe girişimi tarihimizdeki kara lekelerdir. Biz Cumhuriyet çocukları olarak, ülkemizin birliğine, beraberliğine, huzuruna, demokrasisine, aydınlarına, barışına, kardeşliğine her zaman sahip çıkacağız. Bu ülkenin üzerine plan yapan içerideki ve dışarıdaki hainler biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaktır. Ülkemizin, aydınlığı, barışı, huzuru, birlik ve beraberliği için can veren, katledilen aydınlarımızı, vatandaşlarımızı, askerlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi.



Daha sonra gündemin ilk maddesi olan 2019 Haziran ayı olağan meclis toplantısına ait toplantı tutanakları ve meclis kararları görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. İkinci madde de ise belediye çalışma yönetmeliğine göre muhtelif komisyonların kurulması ve komisyon üye sayılarının belirlenmesi konusuydu. Bu konuda bir açıklama yapan Belediye Başkanı Çetin Akın, "Meclis çeşitli komisyonların kurulması için meclis üyemiz Fehmi Gülen bizlere bir teklif sundu. Her partinin sözcüsü toplanıp bir karar aldı. Bizlerde bu komisyonların kurup daha sonra Kaymakamlığa bildirip üye sayılarını kimlerin komisyonda olması gerektiğini karara bağlayacağız" dedi.



Yapılan görüşmeler sonrasında komisyonların daha detaylı araştırılıp ve kimlerin komisyonlara gireceğinin belirlenmesi için gündem Ağustos ayı meclis toplantısına sevk edildi.



Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kurs müjdesi



Gündemde yer alan bir diğer madde ise Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezine ek olarak lise ve üniversite sınavlarına hazırlık için Turgutlu Belediyesi tarafından kursların açılması ve Belediye Başkanı Çetin Akın'a imza yetkisi verilmesi hususu görüşüldü. Burada da bir açıklama yapan Başkan Akın, "Bu konuda yetki alırsak Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalayacağız. Turgutlu'muzda böyle bir kursun eksikliğini hissettik. Ciddi anlamda bir ihtiyaç var. Ekonomik anlamda da ailelerin zorlandığı bir durum söz konusu. Bununla ilgili bir protokol yaparsak Turgutlu Belediyesi olarak çok düşük maliyette vatandaşlarımızın çocuklarına ve gençlerimize bu hizmeti vermek istiyoruz. Belki MABEM'in altında bir ücret ile kursları açmayı planlıyoruz. Yer olarak da Boğaziçi eğitim Kurumlarının bulunduğu alanı düşünüyoruz. Orada hali hazırda bir kurs var. Eşyalar hazır. Fehmi Gülen hocamız bizlere bu imkanı tanıdı. Tabi daha farklı yer önerisi olan olur, oturup konuşur değerlendiririz. Amacımız çocuklarımız, gençlerimizin makul fiyata bu kurslardan faydalanmasıdır" dedi.



Gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi çatısı altından lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursunun açılması yönünde ilk adım atılmış oldu.



İşsizliği azaltmak adına orta ölçekli sanayi kurulacak



Bazı mevkilerde imar planı tadilatı ve değişiklik konularının görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde meclis üyelerinden görüş ve önerilerini dinleyerek açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Öncelikli olarak Ergenekon Battı-Çıktı konusuna açıklık getirmek istiyorum. Bizim öncelikli hedefimiz yıl sonuna kadar Turgutlu Belediyesinin borçlarını olabildiğince azaltmak belki hatta bitirmek. Daha sonra görüşme yaptığımız bazı Avrupa Birliği fonları ile inşallah önümüzdeki yıl Ergenekon Mahallesi Battı-Çıktı Kavşak projesine başlamayı hedefliyoruz. Oradaki sorunu biliyoruz çözüm odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çok soru alıyoruz. 25 Kasım'da yatırımcı ile müteşebbis heyet bir araya gelecek ve konuşacağız. Burada ayrıca bir Meslek Lisesi kazandıracağız. Bunun için çalışmalara ve girişimlere başladık, meslek lisesinin yapılmasının ardından ilk hedefimiz OSB arıtma tesisi olacak. Yine Çepnidere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 600 dönüme yakın bir arazi var. Burasının bir kısmı vatandaşların. Burada orta ölçekli sanayi sitesi kuracağız. Her bir iş yeri 500 metrekare kapalı alana 140 metre kare idari alana sahip olacak. Bin metrekarelik iş yerleri olacak ve her bir iş yerinde en az 30 kişiye istihdam sağlarsak çok mutlu olacağız" dedi.



İlaçlama ve Irlamaz'daki koku sorunu



Başkan Akın ilaçlama ve Irlamaz Çayı'ndaki kötü kokun için gelen soru üzerine "İlaçlama konusunda bizler de çok mesaj ve şikayet alıyoruz. Ama ilaçlama yetkisi Manisa Büyükşehir Belediyesinde ve büyükşehir larva dönemini kaçırdı. Bizim Turgutlu Belediyesine ait bir ilaçlama makinemiz de onlarda. Büyükşehir belediyesi 3 ekip ile her mahallede ilaçlama çalışması yapıyor. Bizler de elimizden geldiği kadar onlara destekçi ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Irlamaz Çayı'ndaki kokunun sebebi araştırılıyor. Biliyorsunuz DSİ orada bir çalışma yapıyor ve çalışma yaparken kaza ile kanalizasyon hattımıza zarar veriyor. Bu istenerek yapılan bir şey değil bu sorunu düzeltmek için çalışmayı yapıyorlar. Bunun dışında farklı fabrikalardan gelen kokular var bu bir fabrika değil bir kaç fabrika olabilir onun kaynağını arkadaşlarımız araştırıyor. İnşallah en kısa sürede vatandaşımızı rahatsız eden kokuyu ortadan kaldıracağız" dedi.



Başkan Akın Temmuz ayı oturumunu sonlandırırken alınan kararların Turgutlu'ya hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

