Üye Girişi
Başkan Akın Turgutlu'nun yeni projelerini açıkladı - Son Dakika

Başkan Akın Turgutlu'nun yeni projelerini açıkladı

02.06.2021 16:36
Başkan Akın Turgutlu'nun yeni projelerini açıkladı, System.String[]

Turgutlu Belediyesi Başkanı Çetin Akın, Haziran ayı meclis toplantısında yeni başlanacak olan projelerini açıkladı.

Turgutlu Belediyesi Başkanı Çetin Akın, Haziran ayı meclis toplantısında yeni başlanacak olan projelerini açıkladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında hayata geçirilecek projelerle ilgili önemli bilgiler aktardı. Eski Manisa Yolu üzerinde atıl durumda bulunan soğuk hava deposu yerine Turgutlu Belediyesi Sanayi Çarşısı projesi yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu Belediyesine devredilen Çukurbahçe olarak bilinen alana altı otopark üstü pazaryeri olarak Cuma Pazarı yapılacak. Orta Parkta bulunan bankamatiklerin kaldırılmasının ardından Orta Park için yeni ve modern bir proje çalışması hayata geçirilecek. Ova yollarının asfaltlama çalışmalarına önümüzdeki hafta başlanıyor. Selvilitepe Mahalle sakinlerinin yıllardır istediği belediye hizmet noktası ve bankamatik talepleri çözüme kavuşuyor.

Söz konusu projede mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait olan, 6.Mıntıka Mahallesi 2686 ada 32 no'lu parselde bulunan eski soğuk hava deposu yıkılarak yerine prefabrik iş yerleri yapılacak. Toplam 17 bin 800 metrekare inşaat alanı bulunan Sanayi Çarşısı Projesinde, 22 adet iş yeri tasarlanacak ve iş yerlerinin tamamı batar katlı olacak. Projede tüm teknik çalışmalar devam etmekte olup teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılacak. Her bir iş yerinde 10 ton kapasiteli vinç çalışması için altyapı bırakılacak ve bodrum kat bulunan iş yerlerinde bodrum katlara kolayca yük indirilebilinmesi için yük asansör yerleri de eklenecek. Ayrıca her bir iş yerinin girişinde endüstriyel kapılar ve yangın kaçış kapıları yer alacak. Sanayi Çarşısı projesinin 2021 yılı içerisinde başlanması öngörülüyor.

Çukurbahçe olarak bilinen ve pazar yeri olarak kamulaştırılmış olan alanda Cuma Pazarı projesi için adımlar atıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinden Turgutlu Belediyesine devredilen söz konusu alanda altı otopark ve üstü Pazar yeri olarak hayata geçirilecek proje sayesinde yol üzerinde kurulan pazar, yeni yerine taşınmış olacak. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak Daire Başkanı Mehmet Kara ve Büyükşehir Belediyesi Kamu Şube Müdürü Özcan Çetin arasında devir protokolü imzalanarak projenin başlangıcı için ilk adım atılmış oldu.

Atatürk Bulvarı ve Akçakmak Yolu üzerinde Ortapark içerisinde yer alan bankamatiklerin Turgutlu Belediyesi ile PTT arasındaki alana taşınacak olmasının ardından Ortapark'ta yeni çalışmalara başlanacak. Ortapark içinde yol ve zemin düzenleme çalışmaları yapılacak. Çocukların sıklıkla vakit geçirdikleri oyun parkı ile Ortapark Kafeterya'nın önünde yer alan süs havuzunda düzenleme ve bakım çalışmaları da gerçekleştirilecek. Ayrıca parkın içerisinde yer alan bank ve oturma grupları da yenilenecek.

Turgutlu Belediyesinin 2 milyon TL'lik yatırımla kurduğu asfalt şantiyesinin ardından ova yollarında asfaltlama çalışmalarına önümüzdeki haftadan itibaren başlanıyor. Çiftçilerin yıllardır yaşadıkları en önemli sorunların başında gelen ova yollarında asfalt hazırlık çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 250 bin m'lik alanın asfaltlanması gerçekleştirilecek. Turgutlu Belediyesi ova yollarında yapılacak çalışmalar için 6 milyon TL, şehir içerisindeki çalışmalarda kullanılması için 3,5 milyon TL kaynak ayırdı.

Selvilitepe Mahallesinde Manisa Büyükşehir Belediyesine ait su pompalarının önündeki alana Turgutlu Belediyesine ait hizmet noktası kurulacak. İki özel bankaya ait bankamatik ile PTT'ye ait bankamatiğin yer alacağı hizmet noktası için çalışmalara başlandı. Projenin tamamlanmasının ardından Selvilitepe Mahallesinde yaşayan vatandaşların ATM işlemleri için merkeze inmelerine gerek kalmayacak. Bununla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesine ait Su Matiğinin bu alana taşınması için görüşmeler de devam ediyor. - MANİSA

Başkan Akın Turgutlu'nun yeni projelerini açıkladı
Başkan Akın Turgutlu'nun yeni projelerini açıkladı
Başkan Akın Turgutlu'nun yeni projelerini açıkladı
Başkan Akın Turgutlu'nun yeni projelerini açıkladı
Başkan Akın Turgutlu'nun yeni projelerini açıkladı
Başkan Akın Turgutlu'nun yeni projelerini açıkladı
Başkan Akın Turgutlu'nun yeni projelerini açıkladı

Turgutlu Belediyesi, Çetin Akın, Turgutlu, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Akın Turgutlu'nun yeni projelerini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları İstanbul'da 14 mahalle hafta sonu muhtarını seçecek İstanbul'da 14 mahalle hafta sonu muhtarını seçecek Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı "İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:08 Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
16:48 Hayvan severleri mutlu eden karar: Evcil hayvan satışı Kuşadası'nda yasaklandı!
16:36 Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın
16:28 Son dakika: Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan Atilla Peker, adli kontrolle serbest bırakıldı
16:18 Restoranlarda QR kodlu yeni uygulamaya eylülde başlanıyor: Ürünlerin güvenliği görülecek
16:08 Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi pandemi kısıtlamaları yüzünden değişti
Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu         
17:12
Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi         
17:08
Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var! Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!         
17:03
Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın         
16:36
Altının kilogramı 524 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 524 bin liraya yükseldi         
16:34
Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti         
15:47
Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş         
15:32
Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 17:22:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Akın Turgutlu'nun yeni projelerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement