Başkan Akın Turgutlu'nun yeni projelerini açıkladı

Turgutlu Belediyesi Başkanı Çetin Akın, Haziran ayı meclis toplantısında yeni başlanacak olan projelerini açıkladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında hayata geçirilecek projelerle ilgili önemli bilgiler aktardı. Eski Manisa Yolu üzerinde atıl durumda bulunan soğuk hava deposu yerine Turgutlu Belediyesi Sanayi Çarşısı projesi yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu Belediyesine devredilen Çukurbahçe olarak bilinen alana altı otopark üstü pazaryeri olarak Cuma Pazarı yapılacak. Orta Parkta bulunan bankamatiklerin kaldırılmasının ardından Orta Park için yeni ve modern bir proje çalışması hayata geçirilecek. Ova yollarının asfaltlama çalışmalarına önümüzdeki hafta başlanıyor. Selvilitepe Mahalle sakinlerinin yıllardır istediği belediye hizmet noktası ve bankamatik talepleri çözüme kavuşuyor.

Söz konusu projede mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait olan, 6.Mıntıka Mahallesi 2686 ada 32 no'lu parselde bulunan eski soğuk hava deposu yıkılarak yerine prefabrik iş yerleri yapılacak. Toplam 17 bin 800 metrekare inşaat alanı bulunan Sanayi Çarşısı Projesinde, 22 adet iş yeri tasarlanacak ve iş yerlerinin tamamı batar katlı olacak. Projede tüm teknik çalışmalar devam etmekte olup teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılacak. Her bir iş yerinde 10 ton kapasiteli vinç çalışması için altyapı bırakılacak ve bodrum kat bulunan iş yerlerinde bodrum katlara kolayca yük indirilebilinmesi için yük asansör yerleri de eklenecek. Ayrıca her bir iş yerinin girişinde endüstriyel kapılar ve yangın kaçış kapıları yer alacak. Sanayi Çarşısı projesinin 2021 yılı içerisinde başlanması öngörülüyor.

Çukurbahçe olarak bilinen ve pazar yeri olarak kamulaştırılmış olan alanda Cuma Pazarı projesi için adımlar atıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinden Turgutlu Belediyesine devredilen söz konusu alanda altı otopark ve üstü Pazar yeri olarak hayata geçirilecek proje sayesinde yol üzerinde kurulan pazar, yeni yerine taşınmış olacak. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak Daire Başkanı Mehmet Kara ve Büyükşehir Belediyesi Kamu Şube Müdürü Özcan Çetin arasında devir protokolü imzalanarak projenin başlangıcı için ilk adım atılmış oldu.

Atatürk Bulvarı ve Akçakmak Yolu üzerinde Ortapark içerisinde yer alan bankamatiklerin Turgutlu Belediyesi ile PTT arasındaki alana taşınacak olmasının ardından Ortapark'ta yeni çalışmalara başlanacak. Ortapark içinde yol ve zemin düzenleme çalışmaları yapılacak. Çocukların sıklıkla vakit geçirdikleri oyun parkı ile Ortapark Kafeterya'nın önünde yer alan süs havuzunda düzenleme ve bakım çalışmaları da gerçekleştirilecek. Ayrıca parkın içerisinde yer alan bank ve oturma grupları da yenilenecek.

Turgutlu Belediyesinin 2 milyon TL'lik yatırımla kurduğu asfalt şantiyesinin ardından ova yollarında asfaltlama çalışmalarına önümüzdeki haftadan itibaren başlanıyor. Çiftçilerin yıllardır yaşadıkları en önemli sorunların başında gelen ova yollarında asfalt hazırlık çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 250 bin m'lik alanın asfaltlanması gerçekleştirilecek. Turgutlu Belediyesi ova yollarında yapılacak çalışmalar için 6 milyon TL, şehir içerisindeki çalışmalarda kullanılması için 3,5 milyon TL kaynak ayırdı.

Selvilitepe Mahallesinde Manisa Büyükşehir Belediyesine ait su pompalarının önündeki alana Turgutlu Belediyesine ait hizmet noktası kurulacak. İki özel bankaya ait bankamatik ile PTT'ye ait bankamatiğin yer alacağı hizmet noktası için çalışmalara başlandı. Projenin tamamlanmasının ardından Selvilitepe Mahallesinde yaşayan vatandaşların ATM işlemleri için merkeze inmelerine gerek kalmayacak. Bununla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesine ait Su Matiğinin bu alana taşınması için görüşmeler de devam ediyor. - MANİSA