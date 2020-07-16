Başkan Akın, Turgutlulu Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Akın, Turgutlulu Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarıyla buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Turgutlulu Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarıyla bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Turgutlulu Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarıyla bir araya geldi.

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Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ve Turgutlu Belediyesi daire müdürleri ile birlikte Turgutlu Genç Fenerbahçeliler ve Turgutlu UltrAslan taraftar gruplarıyla öğle yemeğinde buluştu. Yemek sırasında taraftar gruplarıyla sohbet eden Başkan Akın, spor müsabakaları ve taraftarlar arasındaki rekabetin kötü sonuçlar doğurmadığı takdirde yaşanmasının spora hareketlilik ve heyecan kattığını söyledi.


Turgutlu Genç Fenerbahçeliler ve Turgutlu UltrAslan taraftar gruplarıyla gerçekleşen yemek etkinliği hakkında konuşan Başkan Akın, "Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ve daire müdürlerimizle birlikte Turgutlu Genç Fenerbahçeliler ve Turgutlu UltrAslan taraftar gruplarımızla bir araya geldik. Sporda yaşanan her türlü rekabete rağmen dostluğun ve sporun birleştirici gücünün daima devam etmesini arzu ediyor, ülkemizin en köklü iki kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönül vermiş kardeşlerimizin Turgutlu'muzdaki birlik ve beraberliğinin ülkemize örnek olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Galatasaray, Çetin Akın, Fenerbahçe, Turgutlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Akın, Turgutlulu Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarıyla buluştu - Son Dakika Spor
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