Başkan Akın Turgutlulu güreşçileri Edirne'ye uğurladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ile birlikte Tarihi Kırkpınar Güreşlerine katılacak olan Turgutlu Belediyespor Güreş Takımını Edirne'ye uğurladı.

Turgutlu Belediyespor Güreş Takımı, Türkiye'nin en önemli güreş müsabakalarından biri olan 09-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine bu yıl da katılarak Turgutlu'yu temsil edecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve daire müdürleriyle birlikte Belediyespor Güreş Takımı sporcuları ve Güreş Antrenörü Ferzande Sayan ile yolculuk öncesi bir araya geldi. Turgutlu Belediyesporlu güreşçilere müsabakalarda başarılar dileyen Başkan Çetin Akın, yolculuk öncesinde ise 10 güreşçiye kispet, 25 güreşçiye de pırpıt takdim etti.

Turgutlu Belediyespor Güreş Takımının yıl boyunca Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine hazırlandığını belirten Başkan Çetin Akın, "Sporun her alanında olduğu gibi ata sporumuz olan güreşe de büyük önem veriyor ve güreşe gönül vermiş sporcularımızı destekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılacak olan güreşçilerimizin müsabakalarda Turgutlu'muzu en güzel şekilde temsil edip, başarılarla döneceklerine inanıyoruz. Sırtınız yere değmesin çocuklar" dedi. - MANİSA