Son Dakika Haberleri: Başkan Akın Uluköy ve Bedil köylerinde
Son Dakika Güncel Başkan Akın Uluköy ve Bedil köylerinde - Son Dakika

Başkan Akın Uluköy ve Bedil köylerinde

6 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ulu Köy ve Bedil Köyü'nü ziyaret etti.

Başkan Akın Uluköy ve Bedil köylerinde, System.String[]

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ulu Köy ve Bedil Köyü'nü ziyaret etti.


Belediye Başkanı Cemal Akın, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, İl Başkan Yardımcısı Kemal Özay ve geçmiş dönem Milliyetçi Hareket Partisi Kozcağız Belediye Başkan Adayı Savaş Buyurman ile birlikte Ulu Köy ve Bedil Köyünde kıraathane ziyaretlerinde bulundu. Gerçekleşen ziyaretlerde köy sakinleri ile sohbet eden Başkan Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışma programlarımızdan fırsat buldukça köylerimize giderek değerli vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Siyasi hayatım boyunca aramıza hiç mesafe koymadığımız köy halkımızı her zaman ziyaret ediyor, sohbet ediyoruz. İl Başkanım, İl Başkan Yardımcım ve Belediye Başkan Adayımız ile birlikte Kozcağız Beldemize köylerimize giderek çeşitli konularda sohbet ettik. Bizlerle hoş sohbetini paylaşan, derdini anlatan ve taleplerini ileten misafirperver dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

Milliyetçi Hareket Partisi, Cemal Akın, Kozcağız, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bacaklarını kurtlar yiyen talihsiz vatandaş, yetkililerden yardım istiyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 21:45:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akın Uluköy ve Bedil köylerinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]