Son Dakika Haberleri: Başkan Akın, vatandaşlarla bir araya geldi
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Başkan Akın, vatandaşlarla bir araya geldi

1 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'nde Çelik Apartmanı, Kalaycıoğlu Apartmanı, Şehitler Apartmanı ve Dede Apartmanı sakinleri ve Çaydüzü Mahallesi Çaydüzü Caddesi'nde Temur Kent Sitesi sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Başkan Akın, vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'nde Çelik Apartmanı, Kalaycıoğlu Apartmanı, Şehitler Apartmanı ve Dede Apartmanı sakinleri ve Çaydüzü Mahallesi Çaydüzü Caddesi'nde Temur Kent Sitesi sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.


Belediye Başkanı Cemal Akın, Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'nde Çelik Apartmanı, Kalaycıoğlu Apartmanı, Şehitler Apartmanı ve Dede Apartmanı sakinleri ve Çaydüzü Mahallesi Çaydüzü Caddesi'nde Temur Kent Sitesi sakinleri ile bir araya geldi.


Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve Belediye Daire Müdürlerinin de katıldığı ziyarette vatandaşlara yapılan çalışmalar anlatıldı. Yeni İmar Planı ile vatandaşların merak ettiği ve yapılmasını istediği konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Akın, "Bartın Belediyesi olarak her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hava kirliliği, çevre kirliliği, şehir planlaması, ekonomiye katkıda bulunacak düzenlemeler, turizme katkı gibi birçok konu üzerinde büyük etki oluşturacak çalışmalara imza attık. Bu çalışmalarımızı yaparken kendi istediğimiz ve hoşumuza gittiği gibi değil, vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve istekleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerle vatandaşlarımızla bir araya gelerek fikirlerini dinliyoruz. Güzel çalışmalar meydana getiriyoruz. Teknik ve uzman proje ekibimizin hazırladığı projeleri AR-GE birimimizin katkılarıyla bir bir hayata geçiriyoruz. İnşallah çok daha güzel yatırımlar yaparak şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Aladağ, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
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