Başkan Akın yardım tırlarıyla birlikte Elazığ'a gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akın yardım tırlarıyla birlikte Elazığ'a gitti - Son Dakika

Başkan Akın yardım tırlarıyla birlikte Elazığ'a gitti

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölge halkına destek olmak için başlatılan "Turgutlu Elazığ'a yardım elini uzatıyor" kampanyasında toplanan yardımlar yola çıktı.

Başkan Akın yardım tırlarıyla birlikte Elazığ'a gitti, System.String[]

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölge halkına destek olmak için başlatılan "Turgutlu Elazığ'a yardım elini uzatıyor" kampanyasında toplanan yardımlar yola çıktı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da Elazığ'a geçerek yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına yardım edecek.


Turgutlu Kaymakamlığı ve Turgutlu Belediyesi tarafından Cumartesi günü saat 11.00'de başlatılan ve pazar günü saat 17.00'de sona eren 'Turgutlu Elazığ'a yardım elini uzatıyor" kampanyasında 30 saatte 2 tır dolusu eşya toplandı. Battaniye, yorgan, çadır, ısıtıcı, bot, mont, kışlık kıyafetler, bebek ve çocuk kıyafetleri, bebek bezi gibi eşyalar Turgutlu eski belediye binası bahçesinde toplandı. Turgutlu Belediyesi personeli, kaymakamlık personeli ve gönüllü vatandaşlar tarafından toplanan eşyalar ayrı ayrı paketlenerek tırlara yüklendi. Yardım eşyalarıyla yüklenen tırlar deprem bölgesine hareket etti.


Yardımları bizzat teslim edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Gerçekten çok mutluyum. Turgutlu halkı, birliğin, beraberliğin ne olduğunu 2 günden beri gösteriyor bizlere. Görüyorsunuz bütün hemşehrilerimiz bu yardımı sahiplendi, hem bağış anlamında hem de burada yapılan çalışmalara yardımcı olma anlamında. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu topladığımız 2 tır yardım malzemelerini Elazığ'a bizzat ben kendim götüreceğim. Yarın tırlarımızla beraber Elazığ'da olacağız. Ben yardımsever Turgutlu halkına teşekkürlerimi sunuyorum, minnetlerimi sunuyorum. Allah bize böyle afetler bir daha yaşatmasın diyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

Turgutlu, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
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