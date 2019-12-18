Başkan Akın yenilenen Karaağaç yolunu inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akın yenilenen Karaağaç yolunu inceledi - Son Dakika

Başkan Akın yenilenen Karaağaç yolunu inceledi

6 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yenilenen Karaağaç Yolunda incelemelerde bulundu, kıraathane ve esnafları ziyaret eden Başkan Akın vatandaşlarla da sohbet etti.

Başkan Akın yenilenen Karaağaç yolunu inceledi, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yenilenen Karaağaç Yolunda incelemelerde bulundu, kıraathane ve esnafları ziyaret eden Başkan Akın vatandaşlarla da sohbet etti.


Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi yolunda 11 bin 500 metrekare parke taşı döşeme ve bin 500 metre bordür çalışması yapıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yenilenen Karaağaç yolunda incelemelerde bulundu. İhsan Erturgut İlköğretim Okulundan Yedieylül Yolunun kesişimine kadar uzanan Karaağaç Yolunda gerçekleştirilen yol yenileme çalışması sonrası incelemelerde bulunan Başkan Akın, ardından kıraathane ve esnafları ziyaret etti. Vatandaşlar ile görüşen Başkan Akın yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.


Yolun sağlıklı hale getirildiği bilgisini veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Çok fazla şikayet aldığımız ve durumu gerçekten bozuk olan Karaağaç yolunda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonuna geldik. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaları için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yenilen Karaağaç Yolu ilçemize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Selçuk Çetin, Turgutlu, Karaağaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:51 Kaynak: İHA
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