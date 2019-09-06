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Başkan Akın zabıta personeli ile kahvaltıda buluştu

55 dakika önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası'nda Belediye bünyesinde görev yapan memur ve personel ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Başkan Akın zabıta personeli ile kahvaltıda buluştu, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası'nda Belediye bünyesinde görev yapan memur ve personel ile kahvaltı programında bir araya geldi.


Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programda bir konuşma yapan Başkan Akın "Zabıta memurluğunda benimde uzun yıllar hatıralım anılarım. 1992 yılında Belediye'de ilk olarak Zabıta memuru olarak görev başladım. Daha sonra çeşitli birimler görev aldım. Zabıtayı en iyi tanıyan, onların sorunlarını en iyi bilenlerden biriyim. Zabıta çünkü çok özel bir birim. Zabıtalığın ne kadar zor bir meslek olduğunu en iyi bilenlerdenim. Özveri ister sabır ister gayret ister. Ben hepinize gösterdiğiniz gayretlerden ötürü teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.


Ortapark'ta düzenlenen programa ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ve Zabıta Müdür Hasan Kızıl'da katıldı. - MANİSA

Selçuk Çetin, Turgutlu, Zabıta, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:57 Kaynak: İHA
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